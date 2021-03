FELIPE e MARCIA di Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 5 a sabato 10 aprile 2021:

Jacinto incalza Cesareo e la basca perché gli confessino di avere una storia, infastidendoli alquanto. Ursula rivela a Santiago di sapere che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias tramite Andrade e gli propone di unirsi a lei contro la donna. Per compensare Maite delle lezioni, Camino decide di posare per lei senza vestiti. Al ritorno dal trionfale ricevimento a palazzo, Genoveva dice a Felipe che crede di essere incinta.

Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia. Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva per evitare uno scandalo. Camino ha la testa fra le nuvole ed Emilio sospetta che sia innamorata. La ragazza va nell’atelier di Maite e vede il ritratto che le ha fatto la pittrice; fra le due donne scoppia la passione e si baciano.

Il debutto di José Miguel come protagonista è un successone. Allo spettacolo fa capolino un uomo misterioso che si scambia un’occhiata con Margarita. Ursula va in carcere per incontrare Cesar Andrade. Arantxa dà lezioni di zortziko ai domestici e al guardiano; così facendo, lei e Cesareo potranno vedersi senza destare sospetti.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Maite reagisce male al bacio di Camino, ma poi ammette di ricambiare il suo amore; la pittrice tuttavia fa le valigie e sparisce senza darle spiegazioni. Felipe ha candidato Marcia per il posto di cameriera personale della moglie dell’ambasciatore del Brasile e chiede a Liberto di fingere che sia stata un’idea sua per evitare tensioni. Le recensioni dello spettacolo di José Miguel sono lusinghiere e, sebbene la moglie lo metta in guardia, l’uomo inizia a montarsi la testa.

Il malessere di Bellita continua a peggiorare e la donna sviene per strada. Ursula riesce a parlare con Andrade in carcere e gli chiede informazioni su Santiago, promettendo in cambio la testa di Felipe; lui accetta, ma una guardia prezzolata riferisce tutto al suo avvocato, Velasco, un uomo senza scrupoli che a sua volta avvisa Genoveva.

Genoveva è sicura che sia stata Ursula ad andare in carcere da Andrade. Ma quando Velasco, avvocato di Andrade, chiede al suo assistito il nome della donna, lui mantiene il riserbo. Emilio, timoroso di perdere Cinta, chiede la sua mano e la ragazza accetta un po’ titubante. Antoñito mangia arachidi senza sosta. Lolita sospetta che le voglie tipiche della gravidanza siano venute a lui, come talvolta capita a Cabrahigo. Camino è triste per la partenza di Maite.

Liberto offre a Marcia un lavoro all’Ambasciata del Brasile, nascondendole che è stato Felipe a procurarglielo. Santiago dà il permesso a Marcia di andare al colloquio, ma le dice che ha altri progetti. Genoveva attende gli esiti degli esami di gravidanza, ma non trova in Felipe la risposta amorosa che si aspettava.

Santiago spiega a Marcia l’affare che ha in mente per quando si trasferiranno a Cuba e lei decide di fidarsi di lui. Il colloquio per il posto di cameriera personale è un successo e, dopo aver capito che è stato Felipe a raccomandarla all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia. Felipe, vedendola felice e più bella che mai, le confessa di pensare a lei tutti i giorni. Mentre i due si guardano con amore, arriva Santiago a chiedere spiegazioni.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI