Maite e Camino / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 7 a venerdì 12 marzo 2021: Tutta Acacias è ammaliata da Maite; a una merenda al ristorante l’artista e Camino si conoscono.

Ursula sta sempre peggio, vede e parla con Donna Cayetana. Genoveva se la trova in casa e le intima di andarsene, ma Ursula diventa violenta e la aggredisce. Per fortuna, Felipe interviene per separarle.

Bellita si sente in colpa per le condizioni precarie in cui vive Margarita e vuole fare qualcosa per aiutarla. Cinta aiuta José a provare la sua nuova parte, quella del re di Giudea. I Dominguez sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo.

Le signore cominciano a guardare Maite con diffidenza, perché l’artista ha invitato i signori nel suo atelier. Maite scopre che Camino disegna e si offre di darle qualche lezione.

Con l’aiuto di Emilio e Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia e le dedica un serenata. Felipe osserva la festa da lontano e va su tutte le furie, poi se la prende con Genoveva.

Marcia sta per concedersi a suo marito, ma lui non vuole averla per gratitudine. Genoveva organizza una riunione con i vicini con l’intento di rendere pubblica la sua relazione con Felipe.

Maite va a parlare con Felicia e la convince che per Camino le lezioni di pittura potrebbero essere una grande opportunità. José annuncia di aver ricevuto la proposta di interpretare una parte in un’opera professionale.

Bellita decide di mandare del cibo a Margarita in forma anonima tutte le settimane, ma la donna si presenta a casa sua restituendo il pacco ricevuto, visibilmente infastidita. La nuova attività di Marcelina crea problemi a Lolita e Felicia, che la accusano di concorrenza sleale.

Jacinto vorrebbe chiudere tutto per evitare problemi, ma Servante incoraggia la ragazza a non arrendersi.

Durante il rinfresco a casa di Genoveva, Felipe sta per annunciare il loro fidanzamento, ma proprio in quel momento li interrompe Ursula, delirante. Genoveva decide così di cacciarla definitivamente, ma la domestica reagisce in modo aggressivo, minacciandola con un coltello.

Ursula, fuori di sé, scambia Genoveva per una delle sue figlie, la minaccia armata di coltello e la fa accidentalmente cadere. Soccorsa da Felipe, che la attendeva inutilmente per ufficializzare la loro relazione, la donna dice di essersi fatta male da sola.

Margarita riporta gli alimenti regalati da Bellita a casa Dominguez e rifiuta sdegnosamente l’aiuto della rivale. José affronta il provino per la compagnia teatrale: il suo monologo è un successo.

La disputa tra Marcelina e Lolita per via del grammofono viene risolta da Jacinto, che convince la moglie a smettere. Santiago trova il modo di tirar su di morale Marcia mostrandole dei trucchi di prestidigitazione.

Molto emozionata, Camino va nell’atelier di pittura di Maite per iniziare le lezioni. Genoveva tenta di cacciare Ursula di casa, ma la Dicenta è intenzionata a costringerla a rispettare i patti.

