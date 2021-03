MAITE e CAMINO / Una vita

Fin dalle sue prime apparizioni, la pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) ha incuriosito i fan italiani di Una Vita e ora, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela iberica, la donna si avvicinerà gradualmente alla giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar). Una frequentazione che si trasformerà in amore nel giro di poco tempo.

Tuttavia, l’ultima arrivata non se la sentirà di iniziare una relazione segreta con la ragazza, motivo per il quale deciderà di interrompere bruscamente il rapporto con lei. Una volontà che spiazzerà Camino. Addentriamoci quindi nella storyline per capire come effettivamente proseguirà…

Una Vita, trame: Camino e Maite, una vicinanza pericolosa

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Camino comincerà a prendere lezioni di disegno da Maite con il consenso di una sia pur riluttante Felicia (Susana Soleto), la quale avrebbe preferito che la figlia si dedicasse esclusivamente al lavoro nel ristorante.

Nel corso di quegli incontri, la Zaldua colpirà la Pasamar coi suoi discorsi riguardo l’emancipazione femminile e lascerà intendere alla sua interlocutrice che ognuno è libero di scegliere chi amare. Un pensiero che concretizzerà ulteriormente quando mostrerà a Camino un suo dipinto, raffigurante proprio due donne che si amano.

Durante tutte quelle lezioni, Camino arriverà addirittura a confessare a Maite di essere stata violentata in giovane età e, come se non bastasse, svilupperà un’irresistibile attrazione nei suoi riguardi. Ciò porterà ad un bacio appassionato, che provocherà però una rottura tra le due donne!

Una Vita, spoiler: Maite rompe con Maite!

Eh sì: oltre a sottolineare che non possono assecondare i loro desideri perché la società non capirebbe e finirebbe per farle soffrire, Maite lascerà per qualche giorno la città, apparentemente per accudire la madre. In un primo momento, Camino si preoccuperà perché penserà che la Zaldua sia fuggita per sempre da Acacias, ragion per cui non riuscirà a nascondere la sua tristezza nemmeno a Felicia.

Tuttavia, la Pasamar riacquisterà il sorriso quando Maite rimetterà piede nel quartiere dopo pochi giorni. Peccato però che l’insegnante approfitterà di una successiva lezione per comunicare che non ha più intenzione di vederla. Un rifiuto che Camino non comprenderà, poiché profondamente innamorata di lei e convinta di essere ricambiata.

Una Vita, news: Camino si scontra con Felicia

Tale addio (che però addio in realtà non sarà, vedrete!) segnerà profondamente Camino, che arriverà addirittura a litigare furiosamente con mamma Felicia, alla quale dirà con dei modi bruschi che tornerà ad essere la ragazza senza alcun tipo di ambizioni pronta a piegarsi ad un mondo dominato dagli uomini, dove al massimo può ambire a sposarsi o a servire nel loro ristorante!!!

Parole al vetriolo che spingeranno Felicia a confrontarsi con Maite, nell’istante in cui capirà che ha avuto a che fare con lo strano atteggiamento della figlia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

