Marcia e Santiago di Una vita / Foto Boomerang tv

Anticipazioni puntata 1135 di Una vita di lunedì 8 e martedì 9 marzo 2021:

Bellita, avendo compreso le condizioni di vita precarie di Margarita e sentendosi un po’ in colpa, vorrebbe aiutare la donna.

Il clan Dominguez sembra aver ritrovato il suo equilibrio e Cinta aiuta il padre nelle prove della sua nuova parte (il re di Giudea).

Maite ha invitato i signori al suo atelier e così le signore di Acacias iniziano a guardarla in un modo più diffidente. Intanto la stessa Maite si offre di impartire delle lezioni a Camino, avendo scoperto che la ragazza disegna bene.

Santiago dedica una serenata a Marcia e Felipe, che se ne accorge, si arrabbia prendendosela poi con Genoveva.

Marcia è in procinto di concedersi a Santiago, che però non vuole averla per sola gratitudine.

Genoveva intende rendere pubblica la sua storia con Felipe e di conseguenza organizza una riunione con i vicini.