Massimiliano / Uomini e donne

Terza puntata di Uomini e Donne per questa settimana; oggi (10 marzo) infatti assistiamo alla conclusione della registrazione del 24 febbraio. Si parte dalla corteggiatrice Vanessa, che deve parlare con il tronista Massimiliano. La ragazza vuole sapere come mai non l’abbia portata in esterna e lui le risponde di non averla portata perché voleva capire se gli fosse mancata, e così infatti è stato. Al tempo stesso Massimiliano ha avuto modo di conoscere tramite filmato alcune ragazze, tra cui è rimasto colpito maggiormente da Eugenia.

Si passa poi al nuovo cavaliere Luca, il quale ha iniziato una frequentazione con tre donne, cioè Angela, Elisabetta e Federica, ma è uscito con Angela due volte e una volta sola con Federica. Angela dichiara di provare molta attrazione per l’uomo: ha avuto un colpo di fulmine e in una loro uscita ci sarebbe stato anche un bacio. Interviene poi Federica dicendo di essere stata bene e di trovarlo un ragazzo semplice. Luca risponde proprio a quest’ultima ammettendo di aver provato curiosità nei suoi confronti: si è anche trovato bene nella loro uscita, però ha capito di non provare quella chimica necessaria per costruire un rapporto, perciò decide di chiudere la frequentazione. Federica, nonostante un po’ di riserve, accetta la decisione. Diversa è la situazione con Angela, nella quale Luca ha riscontrato quella chimica da lui desiderata.

Con Elisabetta invece ancora non c’è stata un’uscita, ma ci sarà la sera stessa della registrazione (cosa che però infastidisce un po’ Angela). Interviene il cavaliere Alessandro, dicendo di trovare incoerenza in Elisabetta perché la scorsa settimana non è voluta uscire con lui dato che aveva baciato la dama Maria, e stasera invece uscirà con Luca nonostante abbia baciato Angela. Dopo una discussione non si arriva a nessuna conclusione, perché Elisabetta non riesce a spiegare appieno le proprie sensazioni.

È il momento del cavaliere Gero, il quale si trova a centro studio perché due donne hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Dopo una breve presentazione di entrambe, l’uomo decide di tenere solo la prima, ovvero Lara: ha 31 anni, vive in Toscana, è assistente di volo ed è andata lì perché l’ha colpita inizialmente l’estetica dell’uomo, che ora spera di conoscere meglio.

In seguito si parla del tronista Massimiliano, che è uscito in esterna con Costanza. Vediamo quindi quel momento, nel quale da parte di entrambi si denota una certa sintonia e anche simpatia. Il ragazzo ammette che esteticamente Costanza non corrisponde pienamente ai propri canoni di bellezza, ma caratterialmente gli piace e dunque vuole conoscerla. L’esterna poi è andata talmente bene che il giovane confida alla corteggiatrice alcuni episodi molto intimi della sua famiglia.

Come continuerà la conoscenza tra Massimiliano e Costanza? Lo sapremo nelle prossime puntate: