Gemma Galgani / Uomini e donne

Martedì 2 marzo si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne, che abbiamo iniziato a vedere oggi (11 marzo). Dopo alcuni giorni di assenza dovuti a problemi di salute, assistiamo inoltre al ritorno in pianta stabile dell’opinionista Tina Cipollari.

Si inizia dalle dinamiche legate a Gemma Galgani, che nei scorsi giorni aveva rifiutato alcune avance da parte del corteggiatore Cataldo. Non solo, abbiamo anche visto i due signori che ieri sono venuti per conoscerla e che lei aveva deciso di tenere per capire se iniziare o meno una frequentazione. Di seguito vediamo pure lo sfogo della dama, nel quale si dice estremamente ferita dal fatto che Gianni l’abbia accusata di cercare uomini più giovani.

Una volta fatto il suo ingresso in studio, Gemma dichiara di aver avuto un litigio con Cataldo, perché nella scorsa puntata lui aveva ammesso di essersi spinto un po’ oltre per metterla alla prova. Questo a Gemma non sta bene, perché crede che le cose debbano arrivare in maniera spontanea. L’uomo quindi arriva a centro studio, ribadendo ciò che aveva ripetuto la volta scorsa e aggiungendo anche di non aver detto nulla di male, perché la donna ha dimostrato la propria classe ed eleganza non cedendo alle avance.

In seguito, a domanda diretta della conduttrice, Gemma dichiara di nutrire ancora dei dubbi, nonostante le spiegazioni dell’uomo. Tina e Gianni sono certi che questa sia solo una scusa, ma la verità è che Gemma non è interessata. Nonostante questo, la Galgani decide di continuare la frequentazione con Cataldo, per capire come possa andare avanti. Maria De Filippi poi chiede alla dama se fosse attratta da qualche altro signore del parterre e lei dichiara di aver lasciato il numero di telefono al cavaliere Domenico, perché qualche giorno prima c’erano stati scambi di sorrisi.

Si aggiungono poi due sedute a centro studio, destinate ai corteggiatori che abbiamo conosciuto ieri, cioè Walter e Lorenzo. La dama ha sentito telefonicamente entrambi, però ha capito che non può esserci nulla perché hanno stili di vita diversi, così chiude ancora prima di iniziare.

Si passa ad un momento di danza, poi è il turno dell’ingresso in studio dei tronisti Samantha, Giacomo e Massimiliano. Prende parola la corteggiatrice di Massimiliano, Costanza, la quale dichiara di voler abbandonare il programma perché un suo ex si è rifatto vivo e quindi non se la sente di continuare e di prendere in giro tutti. Si accomoda poi a centro studio proprio il tronista, che è uscito in esterna con Eugenia; con lei ci sono stati anche alcuni scambi di messaggi.

In entrambi i casi si denota una certa complicità e in esterna, poi, anche una profondità d’animo. Tutto questo viene confermato da tronista e corteggiatrice una volta tornati in studio. Non solo, Massimiliano spende parole bellissime per Eugenia, cosa che viene quindi ricambiata. Come procederà questa conoscenza? Lo sapremo nelle prossime puntate. Per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani pomeriggio con l’ultima puntata della settimana. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.