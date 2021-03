Nicola Vivarelli (Sirius) di Uomini e donne / Foto da Instagram

Dopo la pausa di ieri pomeriggio (dovuta alla giornata nazionale per le vittime del Covid-19), Uomini e Donne è tornato oggi (19 marzo) con l’ultima puntata della settimana e con la prima parte della registrazione dell’11 marzo. Si parte dal ritorno in trasmissione di Nicola Vivarelli, ovvero Sirius, ex corteggiatore di Gemma, che per qualche mese ha dovuto abbandonare lo studio per questioni lavorative.

E, a proposito della Galgani, si comincia proprio da lei, facendoci vedere un riassunto delle puntate precedenti, cioè della sua rottura con il cavaliere Cataldo. Non solo, vediamo anche lo sfogo della donna avuto con la redazione, nel quale lei si scaglia pesantemente contro l’opinionista Tina Cipollari, “colpevole” di intromettersi sempre nei suoi percorsi.

Una volta che Gemma fa il proprio ingresso in studio, dichiara che ci sono delle novità: in pratica dopo aver visto in onda la sfilata degli uomini, ha deciso di contattare nuovamente il secondo Maurizio, rinominato “Maurizio de il segreto”. Questo suscita molte polemiche che partono dagli opinionisti, i quali accusano la donna di incoerenza, dato che nelle precedenti puntate proprio Gemma aveva tacciato Maurizio di essere una persona falsa in cerca di visibilità.

La dama si difende cercando di spiegare di aver ritrovato una persona diversa e che oltretutto hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente anche per circa due o tre ore. Interviene la dama Maria, sostenendo che Gemma si era scagliata contro Maurizio per come era finita la loro conoscenza, e quindi adesso a parer suo si sta comportando in maniera falsa.

Secondo l’opinione della conduttrice, Gemma si è riavvicinata a Maurizio perché forse sta attraversando un momento di solitudine. Maria De Filippi, inoltre, comunica che Gemma avrebbe lasciato delle sorprese nel camerino di Maurizio e infatti vediamo quel momento. La Galgani regala un palloncino a forma di cuore e poi invita l’uomo a cena la sera stessa della registrazione; a questo invito lui risponde affermativamente.

Così l’uomo si accomoda a centro studio e dichiara che non si sarebbe mai aspettato il ritorno di Gemma, tanto che all’inizio ne è rimasto spiazzato. Successivamente hanno parlato al telefono e si sono chiariti su alcuni aspetti, tanto che usciranno insieme e continueranno il loro rapporto da dove erano rimasti qualche settimana fa.

Gianni, dopo tutto questo, vuole capire se l’uomo nutra dell’interesse nei riguardi di Gemma e lui dice di si. Nonostante la risposta di Maurizio, tutti i partecipanti al programma sono parecchio dubbiosi circa il reale interesse per la dama di Torino e sono oltremodo convinti che lui stia solo fingendo per avere più notorietà. Gemma a quanto pare non sembra dare importanza a tutte queste critiche e vuole lo stesso continuare con questa conoscenza, perciò decide di ballare proprio con lui.

Come andrà a finire la rinnovata frequentazione tra Gemma e Maurizio? Lo sapremo nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana: per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a lunedì 22 marzo alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.