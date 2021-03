Giacomo Czerny / Uomini e donne

Nuova settimana con Uomini e Donne, scopriamo cosa è successo oggi (29 marzo). Si parte da dove eravamo rimasti lo scorso venerdì, ovvero da un discorso tra Giacomo e Martina. Quest’ultima crede di essere un passo indietro nella conoscenza con il tronista, ma lui le fa capire che è solo questione di tempo. Giacomo, inoltre, confessa di vivere un momento di difficoltà, perché non gli è mai capitato di conoscere più persone contemporaneamente, per questo vuole viversi il percorso per rendersi conto di tutto.

Vediamo l’esterna con Martina nella quale lei gli dedica un balletto, essendo appassionata di ballo. Poi parlano della loro conoscenza e delle rispettive vicende pregresse al programma. Una volta finita, Martina dichiara di aver riscoperto delle emozioni profonde con Giacomo, cosa che non riusciva a provare da diverso tempo, inoltre afferma di volersi vivere il tronista fuori dal contesto del programma. Giacomo interviene dicendo di essere molto confuso, perché sta bene con entrambe le ragazze, e spera di poter fare chiarezza, per questo decide di non ballare né con Martina né con Carolina.

Si passa al cavaliere Luca che ha di fronte Angela ed Elisabetta. Con la prima si sono visti e la donna dichiara di non capire sino in fondo Luca, perché in alcuni momenti si espone di più e in altri è più freddo. A quanto pare poi tra i due c’è stato un bacio e Luca dichiara di volere del tempo per conoscerla.

L’uomo si difende dicendo di essere andato in confusione perché, nonostante ci fosse stata molta chimica e attrazione durante il bacio, successivamente non ha sentito il bisogno di cercarla, per questo non crede possa esserci dell’altro. Con Elisabetta invece ci sono stati pure dei baci e si sono visti di più perché abitano vicini.

Dopo questo però, Luca non riesce a capire sino in fondo l’entità della conoscenza con la donna ed Elisabetta risponde che fino ad oggi, essendoci anche Angela di mezzo, non riusciva ad esternare appieno il proprio interesse e per questo da oggi sarà completamente diverso. Come andrà la frequentazione tra Luca ed Elisabetta? Lo sapremo presto.

Dopo un momento di ballo, si affronta l’argomento legato al tronista Massimiliano, che è andato in esterna con Eugenia e Vanessa. Le due fanno il loro ingresso in studio e il ragazzo dichiara di essere in difficoltà perché sta pensando a tutte e due in egual misura.

Vediamo l’esterna tra Massimiliano ed Eugenia: i due giocano prima alla Playstation e poi si trovano a parlare circa il loro grado di interesse, infatti dichiarano di iniziare a nutrire un principio di sentimento e tra loro c’è molta complicità. Poi Eugenia regala a Massimiliano un pensiero per il nipote. Finita l’esterna, i due affermano di trovarsi sempre meglio, e sono molto emozionati.

Si fa vedere anche l’uscita con Vanessa, nella quale lei dedica al tronista una lettera molto emozionante: i due si abbracciano e si percepisce una certa complicità, culminata con un bacio a stampo tramite la mascherina.

Una volta tornati in studio, Eugenia si trova in confusione, perché pensa che la conoscenza tra Massimiliano e Vanessa sia più avanti, rispetto alla sua con il tronista, ma dall’altro è cosciente di quello che è il programma e quindi dice al tronista di non preoccuparsi. Quest’ultimo prova a spiegare che non vedendo Vanessa da due settimane sentiva una certa mancanza, ma ciò non toglie il fatto che con Eugenia sia stato benissimo.

Nelle prossime puntate sapremo il proseguo del percorso del tronista, per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5.