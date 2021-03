Uomini e donne

Oggi (3 marzo) alle 14.45 su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento in compagnia di Uomini e Donne. Si inizia con un ballo tra Gemma e il suo nuovo corteggiatore Cataldo. Dopo questo momento di danza, a centro studio si accomodano i protagonisti degli over Maria e Alessandro.

A quanto pare tra i due ci sarebbe stato anche un bacio ed entrambi dichiarano di essere molto attratti fisicamente, oltretutto lui ammette di aver avuto l’intenzione di andare anche oltre un semplice bacio. A domanda diretta della conduttrice, l’uomo dichiara di aver lasciato il numero di telefono anche ad altre signore e si dice disposto a conoscerle anche in intimità, perché per lui tutto questo fa parte di una conoscenza.

In molti chiedono il parere delle singole donne che stanno conoscendo Alessandro e tutte rispondono in un primo momento che continuerebbero a frequentarlo. Questo suscita parecchie perplessità, sia da parte del nuovo tronista Giacomo e sia da parte di Gianni, i quali pensano che facendo in questo modo le donne vadano incontro a delusioni e che dovrebbero avere un po’ di amor proprio.

Secondariamente, però le dame, ci ripensano e arrivano a mettere in pausa la conoscenza. Come si evolverà tutta questa vicenda? Lo sapremo nei prossimi giorni. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Si passa poi al cavaliere Luca, un nuovo partecipante: ha 47 anni, metà austriaco e metà marchigiano, nato a Milano, ma vive a Cagliari. Ama viaggiare e si occupa proprio di questo, è sportivo, ama la musica, si dice incuriosito da Angela, Federica e Francesca da un punto di vista estetico.

Interviene poi la tronista Samantha dicendo di voler eliminare un corteggiatore perché non ha suscitato in lei quella curiosità in più necessaria per poter iniziare una nuova conoscenza. Non solo, cerca di chiarire la posizione con un suo corteggiatore, Roberto, il quale, stando alle parole della tronista, avrebbe dimostrato scarso interesse nei suoi riguardi; il ragazzo prova a spiegare di essere molto interessato e che, se fino ad ora non ha fatto chissà quanti passi verso di lei, è perché ancora si reputa in una prima fase di conoscenza.

Queste risposte arrivano a non essere pienamente comprese da parte di alcuni partecipanti al programma, i quali sono certi che il ragazzo non sia veramente interessato a Samantha. Quest’ultima, pur riconoscendo di non sentirsi pienamente desiderata, vuole in ogni caso dargli la possibilità di farsi conoscere, magari in occasione di un’esterna, per capire se effettivamente le cose stanno così oppure c’è possibilità di recupero.

Al termine della puntata si accomodano a centro studio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due si sono visti e hanno passato una piacevole serata a cena, dunque entrambi hanno deciso di ripartire con nuove basi, decisamente più tranquille, tanto che l’uscita è finita con un bacio molto appassionante.

Tra Roberta e Riccardo sarà tornato definitivamente il sereno? Sicuramente nelle prossime puntate ne sapremo di più. Uomini e Donne per oggi termina qui, appuntamento a domani alla solita ora e al solito canale.