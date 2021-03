Cataldo / Uomini e donne

La puntata odierna di Uomini e Donne comincerà con la sfilata delle donne, che calcheranno la passerella sfidandosi a colpi di outfit. A trionfare sarà Sabina, la quale ammalierà tutto il parterre maschile con un seducente spogliarello vestita da segretaria, che farà discutere gli opinionisti presenti in studio. Niente da fare per Gemma, che non riesce a scaldare i cavalieri con il suo omaggio a Charlize Theron.

A centro studio sarà poi il turno proprio della stessa dama piemontese: la Galgani deciderà di chiudere definitivamente la storia con Cataldo, con il quale rivelerà di aver provato un forte imbarazzo durante la serata passata insieme. Di tutt’altro parere sarà Cataldo, che invece dirà di essersi trovato molto bene in compagnia di Gemma, arrivando addirittura a proporle di lasciare insieme la trasmissione.

Nella discussione interverrà anche Maurizio, che farà cadere su Gemma le colpe riguardo la fine della relazione con Cataldo. Secondo il poeta, infatti, la donna è solita mettere in soggezione gli uomini a cui non è interessata.

Cataldo, una volta resosi conto del naufragio della storia con Gemma, chiederà a Maria di poter restare in studio e ciò scatenerà l’ira di Gianni Sperti, che lo accuserà di aver frequentato Gemma solo per acquisire fama. Il cavaliere, appurata l’indisponibilità della Galgani a continuare la relazione, abbandonerà definitivamente il salotto di Uomini e Donne.

