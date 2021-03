GEMMA / Uomini e donne

A Uomini e Donne arriveranno presto dei chiarimenti riguardo la rottura di Gemma con Maurizio, il quale nella scorsa puntata ha abbandonato per sempre il programma. La donna infatti, durante una sfilata a sorpresa, spiegherà tutti i dettagli della rottura con il cavaliere, il quale nelle ultime puntate era apparso molto freddo e distaccato nei confronti della dama, segnale di un progressivo disinteressamento verso la Galgani.

Spazio anche al trono classico, con Massimiliano Mollicone impegnato nella conoscenza delle due corteggiatrici. Il tronista sembrerà molto presa da una ragazza in particolare, Vanessa, con cui ha intrecciato un rapporto fatto di dialogo e sincerità.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Massimiliano nelle scorse puntate si è sbilanciato parecchio, rivelando senza mezzi termini di provare un forte interesse proprio per Vanessa e scatenando però un forte dissenso da parte delle altre pretendenti.

Samantha invece continuerà la conoscenza con Alessio, tra i pochi rimasti nel parterre dopo l’addio di Gero Natale e l’eliminazione di Roberto. Una riduzione di corteggiatori che non farà affatto piacere alla tronista, per la quale nelle prossime puntate non si esclude l’arrivo di nuovi pretendenti.

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.