MAURIZIO / Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani deciderà di dare una decisa svolta alla propria situazione sentimentale. La dama, dopo aver troncato la relazione con Cataldo, si ritroverà tutt’un tratto senza alcun uomo pronta a corteggiarla, piombando in uno stato di malinconia dovuto alla carenza di attenzioni che si manifesterà non appena la donna deciderà di mandare a casa anche due corteggiatori scesi appositamente per lei.

La donna deciderà quindi di riprendere la storia con Maurizio, interrotta bruscamente a causa dei comportamenti del corteggiatore. Il cavaliere non ci penserà due volte ad accettare la proposta della Galgani, facendo ripartire la relazione lì dove era finita.

I due decidono dunque di vedersi a cena per passare del tempo insieme e valutare se sia il caso o meno di impegnarsi per portare avanti la loro frequentazione. Tra Gemma e Maurizio le cose sembra siano andate meglio delle prime volte: hanno infatti commentato il festival di Sanremo e hanno discusso animatamente delle canzoni in gara. Non sono mancate coccole e abbracci e a quanto pare alla fine della serata c’è stato anche un bacio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In studio, Maurizio non sembrerà molto entusiasta dell’esterna, apparendo scontroso e scuro in volto. Gianni incuriosito dallo stato d’animo del cavaliere gli chiederà se senta qualcosa per Gemma. L’uomo, messo in difficoltà dalle domande degli opinionisti, ammetterà di non provare alcun sentimento per la Galgani, deludendo le aspettative di chi pensava a un lieto fine per la coppia.

Nel bel mezzo del dibattito interverranno anche alcuni cavalieri del parterre maschile, che faranno notare che da parte di Maurizio non c’è assolutamente nessun sentimento verso Gemma. Per Tina Cipollari inoltre è evidente dagli atteggiamenti dell’uomo che Gemma non rappresenti altro che il passaporto per ottenere fama e notorietà all’esterno del programma. Maurizio riterrà meschino il comportamento di chi lo accusa, arrivando all’estrema decisione di lasciare per sempre la trasmissione. Gemma, scioccata dalla volontà dell’uomo di terminare la conoscenza con lei, lo implorerà di ripensarci e di restare a corteggiarla, ma lui sarà irremovibile sulla sua scelta.

Dopo aver tentato vanamente di convincerlo a non andare via, Gemma, in lacrime, si congederà definitivamente da Maurizio durante il loro ultimo ballo, che sancirà l’uscita di scena del corteggiatore. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.