Gemma / Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a un clamoroso e inaspettato “ritorno di fiamma”. A quanto pare Gemma avrebbe deciso di tornare a frequentare Nicola Vivarelli, che rientrato in trasmissione aveva rivelato di essere rimasto in buoni rapporti con la dama piemontese. La donna però ci terrà a precisare di non voler riallacciare una storia d’amore con il cavaliere ma di averlo rivisto solamente per passare dei momenti piacevoli insieme in nome dei vecchi tempi.

Per Gemma però la puntata riserverà anche una grossa delusione, che come vedremo influirà molto sul morale della dama. La Galgani è infatti uscita nei giorni scorsi anche con Roberto, con il quale affermerà di essersi trovato molto bene e di voler approfondire la frequentazione. Peccato che l’uomo non sarà dello stesso parere, annunciando di voler chiudere la storia dato che mancherebbero gli estremi per creare un rapporto amoroso.

Per Roberto, infatti, Gemma è soltanto un’amica essendo romanticamente interessato solo a Isabella, con la quale invece continuerà a vedersi nei prossimi giorni. Gemma non prenderà bene la decisione del cavaliere, piangendo a dirotto e venendo attaccata duramente dagli opinionisti.

In particolare sarà Tina, in collegamento non essendo presente in studio, a polemizzare maggiormente con la torinese, facendole nuovamente presente del flirt avuto con Walter Chiari ai tempi della gioventù. Gemma, decisamente risentita dalle false accuse dalla Cipollari, proverà una volte per tutte di non aver mai frequentato l’attore, smentendo con prove concrete il rotocalco che insinuava la liaison.

Un duro colpo per Tina Cipollari, la quale non si aspettava che la Galgani riuscisse a smentire le dicerie che la volevano amante di Walter Chiari. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.