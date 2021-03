GERO / Uomini e donne

Comincia una nuova settimana con Uomini e Donne, il fortunato talk show delle emozioni presentato da Maria De Filippi. In studio toccherà a Samantha, che si vedrà clamorosamente piantare in asso da Gero: eh sì, quest’ultimo a sorpresa abbandonerà per sempre il programma.

La tronista non riuscirà a capacitarsi in un primo momento della decisione del corteggiatore siciliano, con il quale pensava di aver instaurato un bel rapporto dopo l’esterna trascorsa insieme. Dopo alcuni momenti di incredulità generale anche Lara deciderà di lasciare la trasmissione, essendo arrivata nel programma esclusivamente per corteggiare Gero.

Toccherà poi a Massimiliano accomodarsi a centro studio. L’uomo è uscito con Eugenia e Federica. Con Eugenia si è trovato molto bene, hanno trascorso del tempo piacevole. La donna vorrebbe conoscere meglio il tronista, a cui ha chiesto espressamente di aprirsi di più e di raccontarle alcuni dettagli della sua vita privata.

Con Federica invece c’è un totale cambio di registro: insieme a lei Massimiliano passa del tempo spensierato, cimentandosi in alcuni esercizi di ginnastica ritmica coadiuvato dalla corteggiatrice. Tra i due c’è molta complicità e Massimiliano ammette di essere parecchio attratto da lei.

Spazio infine al triangolo amoroso composto da Luca, Angela ed Elisabetta. Il corteggiatore è impegnato nella conoscenza simultanea delle due donne, totalmente diverse tra loro per carattere ed età anagrafica.

Con Elisabetta le cose non sono andate come Luca immaginava: se in studio era stato folgorato da alcuni suoi sguardi passionali, in esterna non ha avvertito lo stesso fuoco, rimanendo molto deluso dall’esterna passata insieme. Con Angela invece non ci sono stati problemi, a lui piace molto ma resta il problema dell’età della donna, che non le permette di avere figli. Un problema non insormontabile per Luca, che affermerà di non voler perdere Angela essendo molto preso da lei.

Chi avrà la peggio sarà Antonella che, seppure in settimana si sia sentita spesso con Luca, deciderà di annullare l'uscita a cena fissata per la sera dato che non vede da parte del cavaliere un particolare interesse.