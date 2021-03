Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella puntata odierna sarà il turno di Alessandro che, dopo le polemiche degli scorsi giorni, farà il resoconto della sua conoscenza con Federica. Tra i due c’è molta chimica ed entrambi riveleranno di aver trascorso del tempo piacevole insieme. Il cavaliere addirittura si lascerà andare ad un particolare dettaglio, ovvero un bacio rubato alla dama a fine serata.

Chi non prenderà affatto bene il feeling creatosi tra Alessandro e Federica sarà Maria, completante ignara della liaison che vede protagonista il suo corteggiatore, a quanto pare decisamente più attratto da Federica che dalla stessa Maria. La Tona non ci metterà tanto a capire che l’uomo non è più interessato a lei, avendo riversato tutte le sue attenzione sulla dama di Portofino. Fatte queste considerazioni, Maria, seppur a malincuore, troncherà definitivamente la relazione con Alessandro, che deciderà di proseguire la conoscenza con la Carluzzo.

Riguardo al trono classico, Giacomo è attualmente impegnato nella conoscenza di Olga, una spigliata studentessa universitaria con cui pare essersi trovato molto bene. I due infatti sembra si conoscano da una vita e non passerà inosservato in studio il rapporto speciale creatosi tra il tronista e la corteggiatrice, la quale dovrà però fare i conti con le altre agguerrite pretendenti.

Dopo essersi vista piantare in asso da Gero Natale, la tronista Samantha Curcio sarà chiamata a prendere una difficile scelta riguardo il suo percorso all’interno del programma. La donna infatti deciderà a sorpresa di eliminare Roberto, avendo capito in queste ultime due settimane di non avere niente in comune con il corteggiatore (il quale, dal suo canto, affermerà di essersi sentito spesso sotto pressione in compagnia della donna). Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.