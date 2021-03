Samantha / Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a un inaspettato colpo di scena che darà una decisa scossa al trono di Samantha, fin qui abbastanza defilata all’interno del programma. La donna è alle prese con le prime conoscenze del suo percorso nella trasmissione, caratterizzato fin qui da molta schiettezza e da qualche polemica (come quelle nate con Armando Incarnato e Roberto nelle scorse puntate). Dopo qualche eliminazione dettata da incompatibilità o mancanza di attrazione la Curcio sembra intenzionata a dare una svolta al suo trono, cominciando a guardare ben oltre i corteggiatori del proprio parterre.

A sorpresa la tronista deciderà di uscire con Gero, il misterioso cavaliere siciliano del trono over arrivato in trasmissione qualche settimana fa. Una conoscenza che farà da preludio a un interesse concreto anche da parte di Gero, che si dirà interessato ad approfondire il rapporto con Samantha.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Non c’è però solo la tronista nel presente del cavaliere, attualmente impegnato anche nella conoscenza con Lara; con quest’ultima, però, sembra non ci sia la stessa chimica scattata con la Curcio. Anche la donna è tuttora alle prese con la conoscenza di Alessio, un ragazzo molto sensibile con il quale lei ha subito trovato un ottimo feeling caratteriale.

A rovinare la bella atmosfera nello studio penserà Armando, che non lesinerà critiche alle tronista (rea di frequentare contemporaneamente due ragazzi diametralmente opposti). Un attacco insensato secondo Gianni Sperti, il quale insinuerà che l’Incarnato abbia ancora il dente avvelenato per le critiche postegli da Samantha nella scorsa puntata.

La Curcio, in risposta alle accuse del cavaliere partenopeo, risponderà che il suo interesse è uguale per entrambi i corteggiatori e che è ancora presto per stabilire una classifica delle preferenze. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.