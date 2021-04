Amici

La fase serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi sta riscuotendo un successo dietro l’altro e anche la puntata andata in onda sabato 27 marzo è stata seguita da numerosissimi telespettatori (quasi 6 milioni).

La registrazione del terzo appuntamento è stata già effettuata, per questo si è in grado di anticiparvi cosa succederà. Si parte dal sorteggio della squadra che dovrà iniziare la competizione e sarà quella capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, le quali decideranno di sfidare immediatamente la classe di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima perderà la competizione e per questo motivo ad abbandonare il programma sarà il ballerino Tommaso.

La seconda manche vedrà contrapposte le stesse squadre che si sono sfidate nella prima e a perdere sarà ancora una volta il team di Zerbi e Celentano. Al ballottaggio di fine serata andrà il cantante Deddy.

Per la terza manche, invece, la sfida sarà tra la Cuccarini e Arisa contro la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, la quale vincerà; quindi insieme a Deddy andrà al ballottaggio la ballerina Rosa. Chi tra Deddy e Rosa abbandonerà ufficialmente la scuola?

Lo sapremo nella puntata che andrà in onda sabato 3 aprile alle 21.20 su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Ospite musicale Madame. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.