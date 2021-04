Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Carter Walton potrebbe essere protagonista di un’inaspettata svolta che potrebbe portarlo ad avvicinarsi ad una donna inaspettata: Quinn Forrester!

L’inserimento improvviso (e a tratti forzato) della designer nella vicenda sentimentale tra il bell’avvocato e Zoe Buckingham troverebbe così una sua motivazione narrativa. La Fuller, infatti, ha preso a cuore le difficoltà della modella, che, così come il pubblico, è rimasta sorpresa da tanto interessamento da parte di Quinn, desiderosa di perorare la sua causa con Carter.

Beautiful, anticipazioni americane: CARTER chiude la storia con ZOE

Per chi segue saltuariamente le nostre anticipazioni americane, vediamo di ricapitolare il quadro in cui questa possibile nuova svolta si verrà ad inserire: Zoe ha compromesso il suo fidanzamento con Carter, inseguendo un’attrazione per Zende Dominguez che, se in un primo momento ricambiava (al punto di chiederle di non accettare la proposta di matrimonio di Carter), si è poi sempre più avvicinato all’altra sorella Buckingham, la new entry Paris.

Purtroppo per Zoe, la ragazza nel tentativo di sedurre Zende è stata “beccata” da Ridge, scelto proprio da Carter come suo testimone di nozze. Lo stilista, volendo proteggere l’amico da un rapporto sbagliato, gli ha rivelato la distrazione amorosa di Zoe, portando Carter a troncare la storia con la modella.

Beautiful, trame americane: QUINN ha preso ZOE in simpatia e…

A quel punto Zoe ha capito di volere proprio Carter e che si era più che altro spaventata per la velocità con cui l’avvocato aveva bruciato le tappe nella loro frequentazione, passando subito a chiederle una convivenza e un matrimonio. Nessuno, comunque, ha provato particolare pietà per Zoe, ritenendo si sia cercata da sola i guai; nessuno… a eccezione di Quinn!

La Fuller sembra aver preso Zoe in simpatia, aiutandola in un piccolo scherzo proprio ai danni di Paris, nei cui confronti Zoe ha avuto sin da subito qualche problema. Forse anche complice la gelosia per Zende, Zoe ha mal digerito che la parente si sia inserita a fondo nella sua nuova vita, arrivando ad ottenere un posto per la Fondazione Forrester e iniziando una frequentazione con uno dei rampolli della famiglia.

Beautiful, news americane: ZOE vorrebbe tornare con CARTER

La modella, dopo il precedente di suo padre Reese, temeva anche che la sorella potesse nuovamente compromettere la sua vita alla casa di moda, proprio quando era riuscita a riscattarsi. E così Zoe è anche arrivata ad ordinare a Paris di licenziarsi e lasciare Los Angeles, ultimatum a cui la sorella non ha ceduto.

E così Quinn, per permettere a Zoe di togliersi un sassolino dalla scarpa, le ha consigliato di contaminare una bibita di Paris con delle erbe digestive di Eric, portando così la stessa Paris a manifestare degli imbarazzanti rumori intestinali durante un appuntamento con Zende. La vicenda, comunque, sembra aver aiutato Zoe a capire di desiderare la felicità per Paris e di voler tornare con Carter.

A questo punto, Quinn si è rivolta direttamente a Carter per convincerlo a rivalutare la decisione di estromettere Zoe dalla sua vita. Ma perché tanto impegno da parte della Fuller?

Ebbene, in qualche modo Quinn si rivede in Zoe: come lei ha ferito il marito (tramando alle sue spalle contro Brooke) e come Zoe ha bisogno di una seconda chance. In realtà Eric aveva perdonato la moglie, ma, come rivelato di recente ai telespettatori americani, la questione non si è del tutto risolta. Lo stilista, infatti, non sembra riuscire a guardare come prima la moglie e a perdonarla davvero. Tutto ciò ha dunque portato ad una distanza tra loro che pesa come un macigno sul loro rapporto!

Tra l’altro, come confidato da Quinn a Carter, Eric non sfiorerebbe da tempo la moglie, facendo venir meno dunque anche quell’intimità fisica che prima c’era sempre stata nel loro matrimonio. Se anche Carter sente la mancanza della sintonia – emotiva ma pure passionale – che condivideva con Zoe, Quinn inizia ad accusare la freddezza in camera da letto con Eric. Questi bisogni finiranno per accendere una scintilla tra la signora Forrester e Carter?

Gli spoiler, per ora, segnalano che Quinn proverà a far ripartire l’intesa col marito, ma fallirà? Se ricordate, vi avevamo anticipato come la primavera avrebbe portato nella vita di Quinn un nuovo uomo che l’avrebbe rimessa nella difficile posizione di dover scegliere tra l’essere una buona matriarca al fianco di Eric o il cedere a certi suoi impulsi…

Piccola curiosità riguardo a Lawrence St.Victor, che interpreta Carter nella soap: l’attore è entrato (in modo occasionale) nel team di sceneggiatori e l’episodio che negli Stati Uniti è stato trasmesso il 16 aprile porta la sua firma. Non è il primo interprete di Beautiful che si cimenta nel dietro le quinte, per esempio Heather Tom (Katie Logan), si è occupata della regia di diversi episodi nel corso degli anni.

