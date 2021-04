Nelle prossime puntate americane di Beautiful, verrà rivelato che non tutto è rose e fiori nel matrimonio di Eric e Quinn Forrester, ponendo dunque le basi per l’antefatto di una nuova storyline per la coppia.

Non è la prima volta che nella soap, quando si intende avviare una specifica trama, di punto in bianco si cambino situazioni, emozioni e pensieri di determinati personaggi, anche se il nuovo stato di cose comporta differenze rispetto a quello che ci era stato mostrato. In particolar modo ciò succede quando questi personaggi mancano dalla scena da un po’, permettendo di riempire il vuoto con qualsiasi risvolto possa giustificare una certa piega degli eventi (anche senza dare troppe spiegazioni): basti pensare ai matrimoni tra Rick e Maya Forrester, nonché quello tra Zende e Nicole Dominguez, entrambi finiti senza apparenti e specifici motivi. Uno stato di cose che si deve accettare, senza aspettarsi dei chiarimenti!

Beautiful, trame americane: ERIC e QUINN erano già stati in crisi…

E così anche Eric e Quinn starebbero affrontando una nuova crisi, per quanto l’ultima nelle puntate statunitensi sia stata superata solo pochi mesi fa, in una riconciliazione piena di lacrime, gioia e amore. Ricordate? Lo stilista si era risentito con la moglie dopo aver scoperto il tentativo della Fuller di separare Brooke e Ridge legando il figliastro a Shauna Fulton, con una cerimonia truffa a Las Vegas successivamente ritenuta non lecita.

Il risultato fu che la Logan e Ridge risultarono ancora sposati, cosa che li portò ad appianare le loro divergenze, mentre Quinn si era vista costretta a lasciare la propria casa in attesa di farsi perdonare da Eric. La designer aveva anche pensato che Shauna volesse sedurre lo stilista, dato che Eric non si era dimostrato particolarmente severo con l’amica della moglie (ritenuta un’innocua pedina nelle mani di Quinn) e anzi era tornato ad ospitarla sotto il suo tetto. Alla fine, comunque, tutto si era risolto in fretta, con un chiarimento tra le due amiche e Quinn nuovamente al fianco del marito.

Beautiful, anticipazioni americane: ERIC e QUINN di nuovo distanti

Evidentemente, non tutto deve essere però tornato alla normalità nella coppia, dato che a breve Eric farà delle confidenze a Ridge sul reale stato di cose tra lui e la consorte, con le anticipazioni USA che segnalano che sia Eric che Quinn avvertiranno un certo distacco nel loro matrimonio.

Si arriverà alla fine di queste durature nozze? Non è detto, magari i due riusciranno a ritrovare un’intesa, ma vi ricordiamo gli spoiler che annunciavano un nuovo uomo nella vita di Quinn. Quest’ultima si ritroverà dunque nuovamente in lotta tra i suoi istinti e il desiderio di rispettare il suo ruolo di moglie. In realtà avevamo sottolineato come le anticipazioni non segnalassero un nuovo amore per la signora Forrester, ma adesso l’opzione di un amante appare più realistica.

Beautiful, news USA: c’è davvero un nuovo uomo nel futuro di QUINN?

In assenza (al momento) di casting news, c’è da chiedersi se il nuovo uomo, nel caso si stesse parlando di una relazione extraconiugale, possa essere già presente in scena: ma chi?

Iniziamo dagli ex, anagraficamente più vicini a Quinn, quali Bill Spencer e Ridge Forrester. Il primo, per ora, è fortemente impegnato in un’altra trama, mentre Ridge non sarebbe comunque un uomo “nuovo”, dato che lui e la matrigna già un tempo si avvicinarono parecchio, scambiandosi baci proibiti e vivendo un sentimento non del tutto chiarito (almeno da parte di lui, mentre Quinn gli dichiarò effettivamente amore in un’occasione) e poi rapidamente spentosi e minimizzato da entrambi.

Ma, oltre a Ridge, chi resterebbe? Gli altri possibili uomini sono più giovani, impegnati con altre donne o comunque interessati ad altre. La pista di un nuovo interesse sentimentale per Quinn non è dunque quella giusta?

Dovremo aspettare per capirlo, ma intanto il rapporto tra Eric e Quinn scricchiola e i due potrebbero avere di nuovo una loro storyline importante e di rilievo. Di recente Quinn si è riaffacciata sulla scena per impicciarsi (non si sa bene perché) nella diatriba tra Zoe Buckingham e sua sorella Paris. Su suggerimento della Fuller, la modella ha contaminato la bibita della sorella con delle erbe digestive, finendo per provocare degli imbarazzanti rumori intestinali a Paris nel bel mezzo di una sua serata romantica con Zende Dominguez!

