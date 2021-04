BEAUTIFUL, anticipazioni dal 25 aprile al 1° maggio 2021

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 25 aprile a sabato 1° maggio 2021: Alla Spencer, Bill e Katie si baciano. La donna si sente in ottima forma, ma Bill la vede turbata e teme ci sia qualcosa che non va con la sua salute. Katie lo rassicura, poi va a trovare Sally e si offre di accompagnarla dal dottore.

In ospedale, Sally è dispiaciuta per aver mentito a Wyatt, ma non vuole la pietà di nessuno. Finalmente arriva la dottoressa Escobar con i risultati delle analisi.

Wyatt cerca di rendere la sua separazione da Sally il più dolce possibile. Flo comprende la situazione e si fa da parte.

Quinn e Shauna fantasticano sull’organizzazione del matrimonio dei rispettivi figli, trascurando l’opinione dei diretti interessati. A Sally viene diagnosticata una malattia incurabile.

La disperazione di Sally è mitigata dagli incoraggiamenti di Katie. Wyatt, rimproverato perché distratto sul lavoro, spiega a Bill e a Justin di essere dispiaciuto del male arrecato a Sally (che lui ha lasciato per tornare insieme a Flo).

Sally, che ha saputo dai medici di avere solo un mese di vita, si sfoga con Katie, facendole giurare di non parlarne con nessuno. Katie lo dirà solo a Bill.

Brooke continua a pregare Hope di non fidarsi di Thomas, il quale nel frattempo confida all’amico Vinny come intende riprendersi Hope.

Dopo mille ripensamenti, Katie decide di dire a Wyatt che Sally è in fin di vita.

Thomas organizza una festa di compleanno a sorpresa per Zoe e la bacia davanti a Douglas, per provocare una reazione. Thomas conta sul fatto che il figlio si terrorizzi all’idea che il padre scelga un’altra donna al posto di Hope e quindi spera che quest’ultima reagisca di conseguenza.

Katie e Bill cercano di convincere Wyatt a non dire a Sally di essere al corrente del suo stato di malata terminale. I due si incontrano e Sally cerca di nascondere la sua sofferenza.

Brooke e Ridge continuano a dichiararsi innamorati, ma lei resta contro Thomas.

