Da anni gli sceneggiatori di Beautiful girano attorno ad una rivalità tra Quinn Forrester e Donna Logan, fin da quando la Fuller entrò sulla scena scambiandosi, in tempi non sospetti, un primo bacio con Eric Forrester.

Forse molti di voi non se lo ricorderanno, ma quando Quinn iniziava i primi passi della sua collaborazione con la Forrester Creations, volle ringraziare lo stilista con un bacio. La designer provocò un accenno di gelosia da parte di Donna (che sperava di riaccendere la fiamma con l’ex marito, ormai diventato vedovo) e questo consentì al pubblico di avere per la prima volta un assaggio del lato oscuro di Quinn, che, con coltello in mano, fantasticò sul colpire la potenziale rivale.

La questione, tuttavia, morì lì e solo anni dopo Quinn ed Eric, effettivamente, iniziarono la loro relazione che culminò in un duraturo matrimonio (i due sono legati ancora oggi).

Nel frattempo, però, c’è stato spazio per un altro assaggio di rivalità con Donna quando la sorella di Brooke, tornata a vivere stabilmente a Los Angeles, si lasciò andare a spiacevoli commenti su Quinn all’orecchio di Eric, commenti che ovviamente la Fuller ebbe modo di ascoltare. All’epoca era riesplosa l’inimicizia tra Quinn e Pamela Douglas, portando quest’ultima a spingere Donna verso Eric proprio per colpire la Fuller. Nuovamente, però, la questione venne frettolosamente abbandonata e dimenticata dopo una manciata di puntate.

Come tuttavia dice il proverbio, non c’è due senza tra e nuovi spoiler sulle puntate americane della soap lasciano intuire che potrebbero riaprirsi le ostilità tra le due signore. Il tutto avverrebbe nell’ambito della crisi nel matrimonio tra Eric e Quinn di cui vi stiamo parlando da un po’.

Eric ha perdonato la moglie per aver osato macchinare contro Brooke, ma non riesce più a fidarsi del tutto e questo si è riflesso in tutti gli aspetti della loro vita matrimoniale, comprese le questioni in camera da letto. Sulla mancanza di interesse da parte del marito, Quinn si è potuta confidare con Carter Walton quando si è trovata ad aiutare Zoe Buckingham a riconciliarsi con l’avvocato.

La “sintonia amicale” nata tra i due ha colto alla sprovvista i due interessati ma anche il pubblico, a cui pare già abbastanza scontato che questo porterà ad un avvicinamento ben più peccaminoso della Fuller nei confronti di Carter…

In attesa che questa svolta (a questo punto ovvia) possa arrivare, Quinn rimane focalizzata sul marito e sul tentativo di salvare il loro matrimonio, a partire dalla scintilla della passione. Nel frattempo, però, Eric si rivolgerà come confidente alla persona che forse meno Quinn gradirebbe: Donna!

Se dunque la crisi è scattata a partire dalle tensioni riguardanti un’ex moglie di Eric (ovvero Brooke), nuove tensioni sembrano palesarsi all’orizzonte per la presenza di un’altra ex moglie, ovvero la mediana della sorelle Logan. Già in passato Eric chiarì a Quinn che l’ingombrante presenza delle sue passate consorti fosse un dato di fatto che la Fuller avrebbe dovuto accettare, ma Quinn riuscirà a mandar giù il fatto che il marito si rivolga ad un’altra Logan per avere comprensione?

Staremo a vedere, anche perché bisognerà capire se Donna sia ancora interessata al suo “orsacchiotto di miele”. Alcuni mesi fa, sull’onda dei problemi tra Eric e Quinn, Katie accennò ad Eric il fatto che Donna fosse ancora un’opzione aperta per lui. Di recente, tuttavia, la “Logan di mezzo” si è lasciata sfuggire qualche apprezzamento proprio su Carter: Donna, dunque, sarà solo un’amica per Eric o scopriremo che tra i due continua ad esserci del tenero?

