Se ci seguite lo sapete: nelle puntate americane di Beautiful qualcuno sta per morire, dando il via ad un misterioso giallo su un omicidio. Per conoscere tuttavia l’identità della persona che ci rimetterà la pelle, i telespettatori dovranno aspettare l’episodio che negli Stati Uniti andrà in onda il 5 aprile, per poi avere una successiva prima sorpresa in questa nuova storyline già nella puntata successiva. Le anticipazioni, comunque, senza rivelare troppo, regalano qualche dettaglio sulla dinamica degli eventi.

Il “fattaccio” sembra legarsi alla difficile situazione coniugale di Liam e Hope Spencer: sebbene la ragazza abbia deciso di separarsi dal marito (in attesa di capire se sarà in grado di superare il suo ennesimo tradimento o se, al contrario, procedere con un divorzio), il giovane Spencer sembrerà in grado di fare breccia nella delusione della consorte e i due condivideranno un bacio che lo lascerà speranzoso. Tuttavia, una visita tra persone amiche finirà poi per diventare un incubo quando qualcuno morirà, inaspettatamente, cambiando per sempre le vite dei Forrester, dei Logan e degli Spencer.

Beautiful, anticipazioni USA: BILL SPENCER coprirà qualcuno?

Gli spoiler continuano affermando che Bill Spencer deciderà di prendere la situazione tra le proprie mani, dando luogo ad un’operazione di copertura circa quanto accaduto. Il motivo? Ebbene, l’editore sentirà di dover proteggere un innocente.

Intanto, però, Hope si preoccuperà quando Liam tarderà a presentarsi all’appuntamento che avranno per pranzare insieme e, soprattutto, la figlia di Brooke dovrà accorrere in ospedale per aiutare ad identificare la vittima: a morire sarà una persona talmente vicina a Hope che proprio a lei verrà chiesta la drammatica azione di riconoscimento?

Alla luce di questo, se vi avevamo riportato quelle che erano le ipotesi più accreditate tra i fan sull’identità del morto, ora in realtà diventa assai difficile pensare che Hope sia colei che verrà contattata per confermare l’identità di un cadavere qualora, come suggerito dai telespettatori sui social, a morire sia Vinny Walker o la cugina Flo Logan. Una moglie, invece, sarebbe chiaramente la prima persona ad essere informata e ad avere la responsabilità legale di riconoscere il corpo del marito.

Ma davvero Liam tarderà al loro incontro… perché sarà lui a morire? Oppure sarà lui a dover essere protetto da Bill per impedire che venga accusato di omicidio? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

