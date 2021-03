Vinny, Bill, Flo / Beautiful

Stiamo per balzare in una trama su un misterioso omicidio, del quale sono entusiasta. Amo raccontare storyline di questo tipo, qualcuno morirà e ciò diventerà un giallo molto complesso, ci saranno quindi sorprese e colpi di scena!

Così Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, annuncia l’imminente trama “thriller” che ci sarà nelle prossime puntate americane della soap, di cui vi abbiamo già dato notizia e che, dalle premesse, si presenterebbe come una trama assolutamente non mordi e fuggi e arricchita con più di un colpo di scena.

Beautiful: nel passato tanti gialli di successo!

B&B, sempre più concentrata sulle schermaglie amorose, raramente si concede trame dal tocco noir. L’ultima è stato il tentato omicidio di Bill Spencer, partito all’epoca in modo molto promettente – visto il lungo elenco di sospettati – e che avrebbe potuto facilmente dare origine ad altre storyline “costola” (la diatriba sull’affido di Will contro Katie e Wyatt, all’epoca impegnati in un flirt, ma anche l’ambizione di Justin o il coinvolgimento di Sheila Carter), ma che invece si è rivelato un giallo molto breve, durato non più di poche settimane.

Tuttavia la trama regalò un vero e proprio colpo di scena inaspettato quando venne rivelato che a premere il grilletto contro l’editore fu Taylor Hayes. Prima di questa vicenda, per trovare un giallo di pari livello, occorre tornare al 2007, quando Stephanie Forrester venne colpita da un proiettile al termine di una sfilata: tra i vari sospettati, si scoprì che l’autore del crimine fu Storm Logan, che tentò anche di incastrare suo padre Stephen.

Beautiful, anticipazioni americane: chi muore? I fan d’oltreoceano lo scopriranno il 5 aprile

Nel mezzo ci fu un altro piccolo giallo, quello sugli attentati intimidatori contro Rick Forrester, la cui porta di casa venne incendiata e la cui auto venne fatta esplodere. In quel caso il colpevole era Thomas Forrester. Senza tralasciare l’avvelenamento di Eric Forrester per mano di Pam Douglas.

La trama in arrivo sarà degna delle aspettative? Intanto, ovviamente, la questione sta accentrando l’attenzione dei fan d’oltreoceano, che scopriranno l’identità del morto nell’episodio che, negli USA, andrà in onda il 5 aprile. Di chi si tratterà? Le speculazioni, al momento, si concentrano su due nomi: Vinny Walker e Flo Fulton.

Beautiful: muore Vinny, Flo o… qualcun altro?

Il primo è colpevole di aver manomesso il test di paternità a cui Steffy Forrester si è sottoposta per determinare l’identità del padre del bambino che aspetta: il fortunato è il suo attuale promesso sposo John Finnegan e non l’ex marito Liam Spencer, come Vinny aveva provato a far credere. Secondo questa teoria si farebbe fuori un personaggio marginale e, magari dopo aver fatto finire sotto indagine qualche protagonista, si potrebbe preservare dall’onta del titolo di assassino un personaggio più importante, rivelando che Vinny sia stato fatto fuori per via della sua attività di spacciatore.

Nello specifico, c’è chi ritiene che Liam verrà ritenuto responsabile e che magari suo padre Bill si sacrifichi confessando l’omicidio pur di proteggerlo. Sì, perchè l’unica certezza di questa trama è che l’editore sarà fortemente coinvolto nella vicenda.

Un altro volto della soap che agli occhi dei telespettatori è molto papabile come “vittima” è Flo Fulton. O meglio, dovremmo dire Flo Logan, dato che la ragazza ha ricevuto dalle zie paterne un regalo inaspettato: dopo il perdono, infatti, Katie, Donna e Brooke hanno fatto redigere dei documenti per permettere alla nipote di assumere il cognome di suo padre Storm, sancendo ufficialmente la sua appartenenza al loro clan. Ma Flo potrebbe presto cambiare nuovamente cognome in “Spencer”, visto che Wyatt le chiesto di sposarlo.

Fin troppe gioie, tutte insieme e così improvvise per Flo, che tra l’altro è stata perdonata anche da Liam. Quest’ultimo, infatti, ha rassicurato il fratello circa il suo fidanzamento: “Ho abbandonato ogni risentimento per Flo molto tempo fa, in fondo ha mantenuto il segreto su Beth solo per pochi mesi e non sapeva cosa stava facendo“. Peccato che Liam conservi ben stretta la sua avversione per il ruolo giocato da Thomas nella vicenda, sebbene vi sia subentrato solo a poche settimane dalla rivelazione: secondo il metro di giudizio di Liam, è un periodo molto inferiore ai “pochi mesi” di Flo, che al momento della firma della finta adozione conosceva tutta la vicenda (ad eccezione dell’essere cugina di Hope. Rapire la figlia di una sconosciuta, non è dunque così grave?).

Insomma, la troppa felicità e le troppe persone che mostrano affetto per Flo hanno fatto drizzare le antenne a più di un telespettatore: è di solito una classica premessa per una drammatica uscita di scena…

Qualcuno ci avrà preso? Bisogna dire che l’altisonante annuncio ufficiale anticipa che la morte cambierà le vite dei Forrester, dei Logan e degli Spencer per sempre: davvero le morti di Vinny o di Flo avrebbero un tale impatto? Va detto tuttavia che gli annunci sono spesso molto più ingigantiti dei fatti, ma se stavolta non fosse così? Ci aspetta una morte davvero inaspettata?

