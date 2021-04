Brooke, a Beautiful il nuovo bacio con Bill / Credits CBS - JPI Studios

Un vecchio triangolo sta per prendere nuovamente piede nelle puntate italiane di Beautiful: nonostante la sua volontà di porre fine alla sua separazione da Ridge Forrester (Thorsten Kaye), Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) si troverà infatti a trascorrere del tempo col “cognato” Bill Spencer (Don Diamont) e, nel bel mezzo di un intenso dialogo, finirà per baciarlo. Un errore che, col trascorrere della narrazione, potrebbe costarle caro. Scopriamo insieme per quale motivo…

Beautiful, news: Ridge e Brooke divisi per colpa di Thomas

Se state seguendo i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete che Brooke continuerà a fare il possibile per convincere Ridge del fatto che Thomas è pericoloso e non ha mai smesso di tramare contro Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton).

In particolare, la Logan non sarà pienamente convinta dei sentimenti che il “figliastro” dichiara di provare per la modella Zoe Buckingham (Kiara Barnes) e avrà il sentore che il ragazzo la stia utilizzando soltanto per innescare delle reazioni da parte di Hope.

Da un lato Brooke si impegnerà comunque ad accettare Thomas qualora dovesse davvero sposare Zoe, come annuncerà ai parenti, dall’altro la donna si troverà a parlare della questione proprio con Bill, che non esiterà ad etichettare i Forrester come dei pagliacci per come stanno gestendo tutta la situazione legata al primogenito di Ridge (che definirà al pari di un mostro).

Un faccia a faccia, quello tra i due cognati, che avrà un esito decisamente inaspettato…

Beautiful, spoiler: Brooke bacia Bill ma trascorre la notte con Ridge!

Eh sì: vi anticipiamo che, alla fine, riemergerà prepotentemente l’attrazione che Brooke e Bill sentono l’una nei confronti dell’altro e scatterà un pericoloso bacio!

Ovviamente, la Logan si pentirà subito di ciò che ha fatto e, anche se Bill ribadirà che non smetterà mai di amarla, chiederà all’uomo di “restare coi piedi per terra” perché lui è ormai felice al fianco di Katie (Heather Tom). Di comune accordo, i due decideranno dunque di non dare seguito a quello che è successo tra loro.

Una situazione che, nel giro di poco tempo, porterà ad altri clamorosi sviluppi: Brooke riuscirà a riavvicinarsi a Ridge, tant’è che farà nuovamente l’amore con lui. Un testimone scomodo rimetterà però in discussione tutto quanto…

Beautiful, trame: Shauna ha assistito al bacio tra Brooke e Bill

A sorpresa, i telespettatori scopriranno che Shauna Fulton (Denise Richars) ha assistito al bacio tra Brooke e Bill e lo ha addirittura filmato. Una circostanza non di poco conto, dato che la madre di Flo parlerà della cosa con Quinn Fuller (Rena Sofer), desiderosa di vendicarsi della Logan per aver chiesto ad Eric (John McCook) di mettere fine al suo matrimonio con lei.

Un escamotage che accentuerà la guerra tra Brooke e Quinn, portando a delle conseguenze imprevedibili… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

