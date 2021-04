Fino a quando Thomas Forrester (Matthew Atkinson) riuscirà a fingere di essere innamorato di Zoe Buckingham (Kiara Barnes)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori italiani di Beautiful non dovranno attendere molto tempo, dato che Hope Logan (Annika Noelle) si convincerà della messinscena del ragazzo grazie ad una rivelazione che Steffy Forrester (Jacqueline McInnes Wood) farà a lei e Liam Spencer (Scott Clifton).

Beautiful, news: Steffy rivela di essere stata “spinta” da Thomas a baciare Liam

La sopracitata rivelazione avrà a che fare con il bacio tra Steffy e Liam, già mostrato anche nelle puntate in onda su Canale 5. Dopo aver osservato con attenzione ogni mossa del fratello, Steffy avrà infatti la sensazione che Thomas non sia affatto intenzionato a sposare Zoe, ma ad attirare piuttosto la gelosia di Hope.

Forte di questa consapevolezza, Steffy esporrà quindi i suoi dubbi sia a Hope e sia a Liam, generando una reazione da parte della Logan, che a quel punto mediterà di tramare vendetta contro il “nemico”!

A creare il terreno fertile per questa intenzione di Hope sarà anche lo strano atteggiamento che Thomas assumerà nei riguardi del piccolo Douglas (Henry Joseph Samiri)…

Beautiful, trame: Thomas mette Douglas contro Zoe

Eh sì: in base a quanto indicato dalle anticipazioni, Thomas farà leva sul forte legame che Douglas ha instaurato con Hope, che ha identificato come la sua “seconda mamma” al posto della defunta Caroline. Dati i preparativi delle ormai imminenti nozze, il giovane Forrester porterà dunque il figlio a pensare che non potrà più stare tanto tempo con Hope, qualora lui diventasse davvero il marito della Buckingham.

Tale discorso ovviamente preoccuperà Douglas, il quale non vorrà affatto adattarsi all’idea che Zoe possa diventare la sua nuova mamma. Si tratta ovviamente di uno scenario che Thomas aveva previsto e che “accentuerà” per cercare di allontanare ulteriormente Hope da Liam. Insomma, il primogenito di Ridge (Thorsten Kaye) farà di tutto per far saltare il suo matrimonio con la Buckingham, ma al tempo stesso vorrà accertarsi in cambio di avere Hope al suo fianco.

Beautifiul, spoiler: Hope trama vendetta contro Thomas

Tutto questo dunque a quali tipi di risvolti porterà? Vi invitiamo a fare particolare attenzione alle mosse di Hope, dato che intuirà il doppio gioco di Thomas appena scoprirà che è stato lui a spingere Steffy a baciare Liam, creando di fatto una nuova crisi nel loro rapporto.

Hope comincerà quindi a tramare una sorta di vendetta nei confronti di Thomas, vendetta che vorrà far coincidere proprio con il giorno delle nozze del ragazzo con Zoe!

Non perdete le future puntate italiane di Beautiful, dunque, perché questa situazione porterà ad un grosso colpo di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

