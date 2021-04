A Beautiful, non sarà soltanto Ridge Forrester (Thorsten Kaye) a restare sconvolto da un nuovo bacio tra la “sua” Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Bill Spencer (Don Diamont).

Nelle prossime puntate italiane della soap, a risentire della situazione venutasi a creare ci sarà infatti pure Katie Logan (Heather Tom), che capirà di non potersi fidare ancora del tutto dell’aitante editore.

Beautiful, news: la vendetta di Quinn

Le anticipazioni indicano che la storyline partirà nel momento in cui Shauna Fulton (Denise Richards) si troverà ad assistere ad un bacio tra i due “cognati”, che avverrà quando Brooke si confronterà con Bill sulla fine del suo matrimonio con Ridge, dovuta principalmente al modo in cui lo stilista si è ostinato a difendere il figlio Thomas (Matthew Atkinson).

A quel punto, i due si lasceranno andare ad un intenso bacio, ma Brooke ribadirà a Bill che è Ridge l’uomo con cui vuole stare, tant’è che nei giorni successivi farà l’amore con lui, dando nuovamente inizio al loro rapporto.

Tuttavia, dalle puntate successive, verrà fuori che Shauna ha filmato l’avvicinamento “pericoloso” tra Brooke e Bill. Una novità che verrà presto scoperta da Quinn (Rena Sofer), intenzionata a separare la Logan da Ridge per dare alla Fulton una chance di conquistare l’uomo e vendicarsi sopratutto del fatto che Brooke ha chiesto ad Eric (John McCook) di lasciarla.

La Fulton elaborerà così un diabolico piano, che avrà luogo nel corso di una festa…

Beautiful, trame: Ridge scappa a Las Vegas con Shauna

Eh sì: nel corso del party organizzato da Eric per festeggiare la rappacificazione tra Brooke e Ridge, Quinn farà in modo che tutti i presenti visionino il filmato del bacio tra la Logan e Bill, che Shauna credeva di avere definitivamente cancellato. Da un lato il Forrester reagirà dando un pugno in pieno volto allo Spencer e si allontanerà per l’ennesima volta dall’ex moglie.

Una volontà che lo porterà a prendere l’affrettata decisione di prendersi alcuni giorni di svago a Las Vegas con Shauna, dove i due diventeranno marito e moglie (anche se l’uomo non avrà alcun ricordo della cosa). Ma tra Bill e Katie come andrà a finire?

Beautiful, spoiler: Katie lascia Bill

La risposta è semplice: Katie non riuscirà a capacitarsi di come Bill si sia avvicinato per l’ennesima volta alla sorella e non se la sentirà di continuare a stare al suo fianco, nonostante i tentativi di persuasione dello Spencer. Insomma, il video mostrato da Quinn farà scoppiare due coppie della soap… ma per quanto dureranno le crisi innescate dalla donna?

