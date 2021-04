KATIE e SALLY di Beautiful

I segreti a Beautiful non sono destinati a durare a lungo. Nelle prossime puntate italiane della soap americana, Wyatt Spencer (Darin Brooks) scoprirà infatti dalla “matrigna” Katie Logan (Heather Tom) che la sua ex Sally Spectra (Courtney Hope) sta per morire a causa di un’imprecisata malattia. Una notizia che metterà in bilico la sua relazione appena ripresa con Flo Fulton (Katrina Bowden).

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 7 aprile 2021

Beautiful, news: Katie scopre che Sally sta per morire

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Sally si confiderà con Katie sulla malattia terminale che le sarà stata appena diagnosticata; in quei momenti, la Spectra preciserà però di non voler coinvolgere il suo ex Wyatt nella faccenda, dato che non avrà esitato a lasciarla, qualche settimana prima, in favore della storica ex Flo.

Tuttavia, Katie non sarà dello stesso parere della ragazza e la esorterà a circondarsi delle persone che le vogliono davvero bene e, sopratutto, a rivolgersi ad altri medici per sapere se il suo male è davvero incurabile.

Da un lato Sally continuerà a dare sfoggio del suo orgoglio e non vorrà affatto saperne di svelare a Wyatt quello che sta accadendo, dall’altro Katie non riuscirà a mantenere il segreto a lungo e la notizia inizierà ad affiorare…

Beautiful, spoiler: Katie svela a Wyatt che Sally è malata

Eh sì: nonostante l’esplicita richiesta di Sally di non parlare a nessuno del suo status di salute, alla fine Katie sceglierà di rivelare tutto quanto a Bill (Don Diamont) e Wyatt. Neanche a dirlo, quest’ultimo resterà sconvolto dalla funerea novità e non se la sentirà di lasciare sola la Spectra ad affrontare un periodo così difficile.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Lo Spencer penserà quindi di mettere in stand-by la sua relazione con Flo, consapevole di come a Sally resti ormai poco tempo da vivere.

L’idea troverà anche l’appoggio della Fulton, la quale non potrà fare a meno di provare empatia per la donna che, fino a poco tempo prima, è stata la sua “rivale” in amore. In ogni caso, la storyline sarà destinata a complicarsi nel giro di poco tempo…

Beautiful, trame: i giorni di Sally sono davvero contati?

Vi anticipiamo che, col trascorrere degli episodi, cominceranno a palesarsi alcune contraddizioni nei racconti e negli atteggiamenti di Sally, tant’è che sarà sempre più chiaro che lei sta mentendo appositamente per tenere Wyatt legato a sé.

Intanto il giovane Spencer, ignaro della macchinazione della sua ex, si appresterà a starle vicino, nascondendole di avere saputo da Katie della sua malattia. Insomma, la situazione si farà sempre più intricata e incandescente… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.