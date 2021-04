LIAM / Beautiful

Ci sarà davvero un omicidio? E soprattutto un giallo da risolvere? Per il momento, nelle puntate americane di Beautiful, la tanto attesa morte destinata a cambiare per sempre le vite dei Forrester, dei Logan e degli Spencer sembra essere quella di Vinny Walker, investito in modo accidentale da Liam Spencer, alla guida dell’auto di suo padre Bill.

Un fatto tragico, sicuramente, da cui potrebbe partire una drammatica trama per gli Spencer, ma di certo la scomparsa di Vinny non sembrerebbe quell’evento tanto strombazzato nelle ultime settimane, destinato ad avere durature conseguenze nelle vicende della soap opera. Ma come ha fatto Liam a mettere sotto il migliore amico di Thomas?

Se seguite le nostre anticipazioni dagli USA, ormai sapete che Vinny, grazie al proprio lavoro di tecnico da laboratorio, aveva manipolato un test di paternità provando a far passare Liam come il padre del bambino che Steffy Forrester porta in grembo. La verità, rapidamente annusata da Thomas, è un’altra: il genitore è John Finnegan, attuale fidanzato della ragazza.

Da allora lo stilista ha rotto i rapporti con l’amico che, denunciato da Ridge, è stato arrestato. Ciò, tuttavia, non ha sedato il rancore di Liam per Vinny, reo di aver giocato con le loro vite e contribuito a complicare le cose nel suo matrimonio con Hope.

Beautiful, anticipazioni americane: BILL cerca di proteggere LIAM

Ma la separazione tra i due sembra già dare segnali positivi: la giovane Logan è mostrata incline a perdonare Liam, quando il marito ha offerto ancora le sue scuse e tra i due è scattato un promettente bacio. Proprio durante quell’incontro, Liam ha ribadito la propria rabbia per Vinny, lasciandosi sfuggire, per la seconda volta, che potrebbe ucciderlo qualora se lo trovasse davanti. Certo, tra il dire e il fare c’è una bella differenza, peccato però che quelle parole potrebbero essere state profetiche…

Liam ha poi lasciato la proprietà di Brooke con Bill, che ha fatto guidare il figlio visto che lui si era scolato qualche bicchiere del cognac di Ridge mentre sfogava con Brooke la frustrazione nel vedere Liam e Hope separati. Il giovane Spencer, tuttavia, era molto concentrato sulle promettenti aspettative di riconciliazione coniugale e poco attento alla strada, come sottolineato dal genitore.

Ed ecco che il rumore di un urto ha fatto frenare Liam in modo rocambolesco, realizzando, una volta sceso, di aver colpito Vinny che, vestito di nero, si stava aggirando lungo la strada. Come già anticipatovi, gli spoiler segnalano che Bill prenderà in mano la situazione per proteggere un innocente, ovvero suo figlio. Si assumerà la colpa? Ma anche se fosse, dove sarebbe il mistero?

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Va detto che, al termine dell’episodio in questione, Vinny ancora respirava, per quanto ferito a terra. Esalerà poi l’ultimo respiro, lasciando Bill libero di gestire gli eventi per evitare un’accusa a Liam… o c’è dell’altro? Sarà proprio Vinny a lasciarci le penne? E, nel caso, è stata l’auto di Liam a provocarne la morte, o magari il ragazzo era già in pessime condizioni prima di essere investito? Di certo un’autopsia potrebbe determinare la vera causa della morte.

Ma, allora, perché nelle prossime puntate USA Hope arriverà in ospedale per essere utile in un’identificazione? Le anticipazioni avvertivano che non tutto è come sembra e che già da subito ci saranno delle sorprese, per cui continueremo ad aggiornarvi sulla vicenda. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

