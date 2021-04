Viaggio galeotto per Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Shauna Fulton (Denise Richards) nelle prossime puntate italiane di Beautiful; i due partiranno infatti insieme alla volta di Los Angeles e la loro trasferta si concluderà con un improvvisato matrimonio, che scandirà i futuri eventi della storyline che si verrà a creare…

Beautiful, news: Brooke e il bacio con Bill

Le anticipazioni indicano che tutto partirà nell’istante in cui, grazie agli abili stratagemmi di Quinn (Rena Sofer), Ridge scoprirà che la sua amata Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) ha nuovamente baciato il cognato Bill (Don Diamont).

A quel punto, nonostante il suo proposito di riappacificarsi con lei dopo gli ultimi eventi causati da Thomas (Matthew Atkinson), lo stilista non se la sentirà di fare finta di niente e, dopo aver dato un pugno in pieno volto a Bill, si allontanerà nuovamente dall’ex moglie.

Ovviamente Quinn festeggerà per la buona riuscita del suo piano e farà presente a Shauna che deve fare quanto prima dei passi avanti con Ridge. In effetti la Fulton non potrà fare a meno di mostrare il suo interesse per l’uomo, tant’è che non ci penserà due volte a partire insieme a lui a Las Vegas, la città del peccato dove entrambi potranno divertirsi e dimenticare i problemi che li hanno avvolti nell’ultimo periodo.

Beautiful, spoiler: Ridge e Shauna sposi a Las Vegas

In tal senso, bisognerà dunque fare attenzione a quello che succederà nel bel mezzo della trasferta, dato che Ridge berrà più del dovuto per non pensare alle problematiche sorte con Brooke ed agirà senza tenere conto delle conseguenze delle sue azioni (certamente alterate a causa dell’abuso di alcool).

Nel corso di una notte brava, Ridge finirà dunque per sposare all’improvviso Shauna, ma il giorno successivo non avrà alcun ricordo di quello che ha fatto… e il suo cuore continuerà a battere per Brooke!

Come reagirà dunque l’uomo appena si renderà conto di aver contratto matrimonio con la Fulton?

Beautiful, trame: Ridge è sposato anche con Brooke?

In ogni caso, nella soap opera americana avrà presto inizio un piccolo giallo, dato che non sarà per niente chiaro se Ridge, prima di sposare Shauna, abbia effettivamente depositato i documenti del suo divorzio con Brooke. Uno scenario che, qualora fosse confermato, renderebbe di fatto l’uomo bigamo.

Non resta quindi che aspettare i prossimi sviluppi per sapere quello che effettivamente succederà nelle storie ambientate attorno alla Forrester Creations… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

