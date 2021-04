Presto Beautiful potrebbe dire addio a Zoe Buckingham o, quanto meno, alla sua attuale interprete Kiara Barnes. In realtà la produzione non si è ancora pronunciata sul destino del personaggio e di colei che le presta il volto,ma, stando al sito Deadline, sarebbe questione di poco tempo. Il motivo è un importante nuovo ingaggio per l’attrice, che è stata arruolata nel cast di un nuovo telefilm intitolato Fantasy Island.

La serie tv, che verrà prodotta e trasmessa negli Stati Uniti da FOX a partire già da quest’estate, è un reboot dell’omonimo telefilm che andò in onda con successo dal 1978 al 1984. In quegli stessi anni approdò anche in Italia col titolo Fantasilandia.

KIARA BARNES di Beautiful nel reboot di Fantasy Island

Ambientata ai giorni nostri, anche la nuova versione avrà una struttura antologica, ovvero ogni episodio racconterà una storia autoconclusiva, potendo contare tuttavia su un manipolo di personaggi fissi.

La trama è questa: Fantasilandia è un luogo di vacanza ove la gente si reca per vedere realizzati i loro desideri, messi in scena dal personale dell’isola (che recita una parte). I turisti, tuttavia, finiscono spesso per scoprire che i sogni non sono sempre come appaiono, reinventando così se stessi. La Barnes interpreterà Ruby Okoro (uno dei tre personaggi principali), che, arrivata sull’isola con una malattia terminale, otterrà un prolungamento di vita.

Beautiful: la storia di ZOE

Approdata nel mondo di Beautiful nel 2018, Zoe Buckingham ha potuto contare su diverse storyline, mostrando sicuramente del potenziale che, tuttavia, gli autori non sempre hanno saputo ben sfruttare, preferendo sovente modificare al personaggio indole e carattere a piacere di trama.

Arrivata a Los Angeles con fare da stalker nei confronti del suo ex Xander Avant, Zoe è stata presto liberata da quel fare un po’ “psycho” delle prime puntate, diventando a volte una brava ragazza e altre volte una seduttrice un po’ arrivista, come è emerso negli ultimi mesi nelle puntate americane della soap.

Se Zoe, dunque, parrebbe in procinto di salutarci, la soap conterà ancora su una Buckingham, ovvero sua sorella Paris, da mesi entrata nelle vicende della soap ma che, a dirla tutta, per ora sembra essere abbastanza trasparente.

Se seguite le nostre anticipazioni americane, sapete che Zoe è attualmente impegnata a riconquistare Carter Walton, dopo aver rovinato le cose con l’avvocato a causa di un precipitoso e rischioso interesse nei confronti di Zende Dominguez. Ma proprio ora che la modella sembra aver capito che il suo vero amore è Carter, gli autori sembrano in procinto di indirizzare quest’ultimo verso un’altra dama, Quinn Forrester, rendendo dunque facilmente realizzabile un’uscita di scena per Zoe. Oppure ci sorprenderanno con un recast?

Quel che è certo è che Kiara Barnes è già pronta per questa nuova occasione televisiva nel mondo delle produzioni di prima serata e sfoggia un nuovo look super corto, che nelle ultime settimane ha nascosto sul set della soap grazie a delle parrucche che hanno permesso alla sua Zoe di continuare a sfoggiare l’usuale corposa chioma.

