Grandi novità sono in arrivo sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! Nelle puntate in onda in Germania nelle prossime settimane entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Cornelia ha un rapporto difficile col figlio

Dietro al sorriso amabile e ai modi gentili, Cornelia Holle (Deborah Müller) nasconde una sofferenza con radici profonde. Il divorzio dall’ex marito ha infatti segnato duramente la donna, tanto da provocarle dei tic ogni volta che mente, una fissazione ossessivo-compulsiva per l’ordine e persino attacchi di panico nei momenti di ansia.

Oltre allo stress legato al procedimento legale della separazione, Cornelia si è infatti vista anche strappare la custodia del suo unico figlio: Benjamin, da tutti chiamato Benni. Come se non bastasse, dal momento del divorzio quest’ultimo si è allontanato moltissimo dalla madre, da lui ritenuta responsabile della distruzione della sua famiglia.

Il peggio, però, deve ancora venire! Quando Cornelia e Robert (Lorenzo Patané) diventeranno ufficialmente una coppia, infatti, il figlio della donna prenderà malissimo la notizia al punto da voler chiudere ogni rapporto con la madre. Ben presto le cose cambieranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Benni Holle arriva al Fürstenhof

Tutto inizierà quando Cornelia scoprirà che qualcuno ha abusivamente occupato una stanza del Fürstenhof per poi tentare di forzare l’armadietto della Holle nella stanza del personale. Non contento, lo stesso misterioso intruso frugherà nella borsa della donna… ma questa volta verrà colto in flagrante!

Ebbene, sarà Robert stesso a smascherare il ladruncolo, rimanendo a bocca aperta nello scoprire che si tratta di Benni, il figlio di Cornelia! Il ragazzino spiegherà infatti di aver litigato con il padre e di aver pensato di alleggerire il portafoglio della madre per trovare il denaro necessario a permettergli di partire per un viaggio in Nuova Zelanda.

Sarà questo l’ingresso in scena di Benni Holle, un personaggio che fin dall’inizio darà parecchio filo da torcere a chi gli sta intorno. Ben sapendo di essere stato lui stesso una testa calda, però, Robert avrà l’idea vincente per riportare il ragazzo sulla buona strada e farlo riavvicinare a Cornelia: offrirgli un apprendistato nella cucina del Fürstenhof! E, a sorpresa, lui accetterà…

Tempesta d’amore, casting news: Florian Burgkart interpreta Benni Holle

Il personaggio di Benni Holle verrà interpretato da Florian Burgkart, giovanissimo interprete tedesco classe 2000. Benché appena ventenne, l’attore può già vantare alcune apparizioni in serie televisive made in Germania, nonché il ruolo da protagonista del film fantasy “Re Laurino”.

Oltre all’attività davanti alla cinepresa, Burgkart ha preso parte ad alcuni spettacoli teatrali a Monaco di Baviera (città di cui è originario) e ha anche una formazione musicale come pianista. Insomma, un vero e proprio artista a 360 gradi!

Il suo ingresso in scena a Tempesta d’amore con il personaggio di Benni Holle avverrà nel corso della puntata 3611, in onda in Germania il prossimo 31 maggio (ed in Italia tra alcuni mesi). Per ora non è chiaro se il suo sarà un ruolo fisso oppure se verrà inquadrato come guest star. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni tedesche per scoprirlo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

