Questa sera (21 aprile 2021) prendono il via su Canale 5 le avventure di Buongiorno Mamma, nuovo family drama prodotto da Lux Vide, con protagonisti tra gli altri Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri ed Erasmo Genzini.

La serie – liberamente ispirata a una storia vera – è un grande romanzo familiare che gioca su due linee temporali: passato e presente (attraverso l’utilizzo di flashback) per permettere al pubblico di viaggiare nel tempo e conoscere al meglio il percorso di ogni singolo personaggio.

Sei prime serate nelle quali verranno ripercorsi trent’anni di vita della famiglia Borghi, formata da Guido e Anna e dei loro quattro figli (Francesca, Jacopo, Sole e Michelino), la cui vita verrà stravolta dall’inaspettato arrivo di una misteriosa infermiera, Agata, la quale costringerà tutti a fare i conti con i propri segreti più nascosti.

Ma, dopo avervi presentato la serie, conosciamo meglio il ricco cast che animerà questa nuova fiction, destinata con buona probabilità a diventare un piccolo cult della serialità Mediaset.

Guido Borghi (Raoul Bova): è il patriarca della grande famiglia Borghi, da sempre è un punto di riferimento molto importante per sua moglie Anna e i loro figli. Per amore di sua moglie in passato ha deciso di rinunciare ai suoi sogni di gloria accettando il posto di preside del liceo del paese. Ma quando il passato tornerà a bussare alla sua porta, mettendolo di fronte a scelte difficili, Guido sarà ancora pronto a sacrificarsi per la sua famiglia?

Anna Della Rosa (Maria Chiara Giannetta): è la madre amorevole di quattro figli e la moglie perfetta di Guido, un uomo che ama da oltre trent’anni. Il suo carattere ribelle l’ha portata in giovane età a insorgere alle imposizioni di sua madre Lucrezia (matriarca di una delle famiglie più importanti e facoltose del paese) per inseguire il suo sogno di libertà. Ma, nonostante il suo grande amore per la sua famiglia, Anna è costretta a proteggerla da un passato misterioso con cui presto tutti dovranno fare i conti…

Agata Scalzi (Beatrice Arnera): ragazza ribelle dal passato tormentato, ha vissuto un’infanzia difficile caratterizzata dalle continue sparizioni di sua madre Maurizia, che un brutto giorno svanisce nel nulla senza lasciare più alcuna traccia. Una scomparsa molto misteriosa che costringe la giovane ad entrare nella vita di Anna e Guido Borghi (amici di vecchia data di Maurizia), convinta che la coppia sappia molto di più di quello che dice…

Maurizia Scalzi (Stella Egitto): amica d’infanzia della “fortunata” Anna, ha vissuto una vita di miseria e privazione insieme alla madre. Bella, maledetta e tossicomane, ha incontrato solo uomini sbagliati, e proprio da una di quelle relazioni malsane è nata sua figlia Agata. Il suo unico punto fermo nella vita era l’amicizia con Anna (che ha sempre cercato di aiutarla) almeno fino a quando le loro strade si sono divise e la loro amicizia ha subito una battuta d’arresto. Ma un segreto custodito nel passato e legato proprio alla sua misteriosa sparizione potrebbe presto venire a galla e stravolgere ogni cosa…

Francesca Borghi (Elena Funari): è la primogenita di Guido e Anna, ragazza dal carattere apparentemente mite e tranquillo. Studia all’università ed è fidanzata da sette anni con Piggi, il classico bravo ragazzo che piace molto alle mamme (e con cui si sposerà molto presto). Ma l’arrivo di Armando, amico di Piggi, le farà provare emozioni sconosciute mostrandole la vita da una prospettiva totalmente diversa dalla sua.

Jacopo Borghi (Matteo Oscar Giuggioli): è il secondogenito dall’animo ribelle dei Borghi, legatissimo alla madre e perennemente in conflitto con il padre, al quale somiglia tantissimo anche se lo nega con tutte le sue forze. L’incontro con Greta, una bella ragazza in carrozzina, gli renderà la vita difficile ma sarà fondamentale a farlo riconciliare con vecchie ferite mai rimarginate.

Sole Borghi (Ginevra Francesconi): è la principessa di papà Guido, brillante negli studi, riflessiva e molto ambiziosa. Nonostante la sua maturità si invaghisce di Federico, il ragazzo più figo della scuola: una cotta che metterà in discussione il suo rapporto di amicizia con l’amico di sempre Greg. Le sue disavventure rischieranno di portare a galla segreti del passato che potrebbero rovinare il rapporto speciale che da sempre ha papà Guido.

Michele Borghi (Marco Valerio Bertocci): è il piccolo della famiglia. Ha un carattere allegro e vivace e la sua simpatia sarà fondamentale per stemperare la tensione nei momenti più difficili. In famiglia lo adorano tutti!

Armando (Erasmo Genzini): amico di Piggi, fidanzato di Francesca, viene assunto per ristrutturare la casa in cui la coppia andrà a vivere dopo il matrimonio. Dal carattere libertino e solare, nonostante all’apparenza sembri immaturo e dunque agli antipodi da Francesca, il suo arrivo stravolgerà la vita della giovane Borghi a tal punto da mettere in discussione il suo longevo rapporto con Piggi.

Piggi (Niccolò Ferrero): è il cosiddetto “bravo ragazzo” che sa bene cosa vuole dalla vita. Lavora come farmacista ed è fidanzato da molti anni con Francesca Borghi, con la quale sogna di arrivare presto all’altare. Ma per i due fidanzatini ci sarà il lieto fine?

Filippo della Rosa (Filippo Gili): padre di Anna e marito della borghese Lucrezia (che ha sposato solo per interesse e per dare una svolta alla sua carriera di medico). Dal carattere freddo e distaccato, ha vissuto numerose frequentazioni extraconiugali, ma quando occorre cerca di mediare nelle varie situazioni di conflitto che si creano tra la sua prorompente moglie e i suoi quattro nipoti.

Lucrezia Della Rosa (Barbara Folchitto): è la madre di Anna, con cui da sempre ha un rapporto molto conflittuale. Dal carattere forte e dominante, è tra le personalità più in importanti del paese. Ma la sua freddezza nasconde un disagio profondo che deriva dall’unione con un marito che non l’ha mai amata e dal difficile rapporto che da sempre ha con sua figlia. In sua nipote Francesca vede una sorta di riscatto dopo tante ingiustizie, ma la ragazza non è affatto disposta ad assecondarla.

Elio Borghi (Giovanni Calcagno): padre di Guido, con cui ha sempre avuto un rapporto difficile. Al contrario di suo figlio (ambizioso, studioso e determinato) ha vissuto la vita lavorando nella sua autofficina dalla quale passano molti affari illegali e compromettenti.

Miriam Castellani (Serena Autieri): insegnante di sostegno nella scuola in cui Guido è il preside. Il suo rapporto con Borghi sarà decisivo a tal punto da portare l’uomo, da sempre dedito a sua moglie Anna e i suoi figli, a farsi diverse domande riguardo al rapporto che da sempre ha con la sua famiglia.

Vincenzo Colaprico (Domenico Diele): arriva dalla Calabria ed il vicequestore di Polizia. Da sempre è interessato alla scomparsa di Maurizia Scalzi ed è convinto che dietro la sua sparizione ci sia Guido Borghi, che farà di tutto per incastrare. E per arrivare al suo obiettivo stringerà un’alleanza con Agata Scalzi…

