Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 13 e mercoledì 14 aprile 2021 su Canale 5:

Nihat arriva da Aziz e Mihriban e pensa di poter assaporare l’ottima cucina della padrona di casa. In realtà, la coppia fa di tutto per non farlo abbuffare e anzi lo costringe a fare ginnastica all’aria aperta.

Il padre di Sanem scopre con un certo turbamento che sua figlia si è recata al locale con Can per un incontro di lavoro.

Leyla incontra il suo vecchio insegnante di canto, Ferit, ma ad Emre sembra che l’uomo nasconda un velato interesse verso sua moglie…

