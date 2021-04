Anticipazioni puntata speciale in prima serata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 14 aprile 2021 su Canale 5: Can e Sanem si uniscono in un ballo molto romantico nel corso di una serata passata con Emre e Leyla nel locale in cui Ferit suona live con dei suoi amici. Successivamente, Can ed Emre trascorrono la notte a casa di Leyla.

Sanem e Can arrivano al negozio di Cemal e lei riesce ad ascoltare di nascosto una telefonata in cui si parla di un magazzino nel quale nascondere le creme clonate. Sanem e Can a quel punto irrompono nel deposito ed entrano in possesso di due barattoli di crema a mo’ di prova.

Avvisato da Volkan, Can chiede a Sanem di andare insieme a lui in un bar, dove la nostra protagonista trova Cemal insieme a Yigit. Quest’ultimo si giustifica affermando di essere lì per proteggere Sanem da Cemal.

Sanem, dopo quello che ha visto e sentito, appare piuttosto confusa e Can ne resta deluso, pensando che anche questa volta lui non sarà creduto. Così il giovane si avvia verso l’auto, ma la ragazza – che ha ordinato a Yigit di starle lontano da ora in poi, rincorre Can e lo bacia.

Il giorno dopo, a Sanem giunge una lettera attraverso la quale Yigit le annuncia che sta per tornare in Canada e che lascia a lei tutti i diritti derivanti dai libri.

Mentre l’agenzia si occupa della campagna per uno yachting club, Sanem e Can si cercano reciprocamente ma non si trovano. Questo perché nel frattempo Can e Bulut hanno fatto chiudere per irregolarità legate alla licenza il negozio di Cemal; Sanem, invece, ha intanto ricomprato la barca di Can!

Nihat, infine, deve affrontare la dieta ferrea che gli è stata imposta da Leyla, Mevkibe e Melahat… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.