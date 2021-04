Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di venerdì 23 e lunedì 26 aprile 2021 su Canale 5:

Can in ospedale riprende conoscenza ma ha perso la memoria e riconosce tutti tranne Sanem, che per lui ora è una sconosciuta.

Sanem cerca qualsiasi modo per far ricordare a Can la loro storia d’amore, parlandogliene nei dettagli. Ma il giovane non ricorda davvero nulla!

Mentre Can cerca di rimettere insieme i pezzi del suo passato, Sanem inizia a vestirsi come un tempo, sperando che così facendo il suo amato possa rammentare qualcosa. Inoltre la ragazza riporta la Fikri Harika nella vecchia sede e fa anche questo con l’auspicio che i ricordi di Can riaffiorino.