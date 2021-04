Sanem e Can / Daydreamer (foto Mediaset)

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di venerdì 9 e lunedì 12 aprile 2021 su Canale 5:

Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021

Il sondaggio vuole che vengano elencate le caratteristiche del proprio uomo o della propria donna ideale.

Ceycey stampa le risposte del sondaggio ma Can, approfittando di un suo istante di distrazione, “ruba” dai risultati il sondaggio di Sanem. Anche lei fa la stessa cosa e così entrambi scoprono di non aderire per niente alla tipologia di “partner ideale dell’altro”.

Leyla ed Emre sono in ansia per la loro nuova attività, ma sono preoccupati anche per la salute di Nihat; quest’ultimo ha avuto un malore ma soprattutto è poco attento alla dieta, nonostante il diabete…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.