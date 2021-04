DAYDREAMER, in arrivo una prima serata. IL SEGRETO rallenta…

Sanem e Can / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Dopo quasi un anno, in Italia le romantiche vicende di Daydreamer – le ali del sogno iniziano pian piano a dirigersi verso il capolinea. Eh sì, non manca tantissimo al finale della soap turca che così tanto è piaciuta in Italia, consolidando peraltro il successo del protagonista maschile Can Yaman e aprendo a quest’ultimo le porte della fiction nostrana.

In attesa che le vicende di Can e Sanem arrivino alla fine, prosegue per ora la programmazione quotidiana nel pomeriggio di Canale 5. Ma prestissimo – salvo contrordini dell’ultimissima ora – ci sarà anche un gradito bonus: mercoledì 14 aprile Daydreamer tornerà in via eccezionale ad avere un puntatone speciale in prima serata, in quanto la fiction prevista per quella data (Buongiorno mamma, con Raoul Bova) è stata posticipata.

Ma non sono solo “Le ali del sogno” ad avere il tempo contato…

Come sicuramente sapete, anche Il segreto si sta dirigendo a grandi passi verso la sua ultima puntata. Tuttavia, l’epilogo della telenovela spagnola sembra ancora una volta “allontanarsi”: con il ritorno della versione lunga di Domenica Live, infatti, le storie di Donna Francisca & C. hanno una durata minore (più o meno mezz’ora) e quindi per il finale c’è ancora da aspettare un po’.

