Dopo il finale shock di metà stagione e una lunga pausa forzata di circa quattro mesi, i fan di Grey’s Anatomy sono impazienti di tornare tra le corsie del Grey Sloan Hospital per scoprire il futuro del loro medici preferiti. Ma l’attesa è finita perché da stasera – martedì 20 aprile alle 21.50 su Fox (Canale 112 di Sky) – la serie tv riprende con il settimo episodio intitolato Disperata Speranza (in originale Helplessly Hoping).

Si tratta di un ritorno caratterizzato da un nuovo importante crossover con lo spin off Station 19 (in onda alle 21 su Fox), nel quale assisteremo a una drammatica storyline incentrata sui fratelli De Luca, in particolare Andrew (con l’aiuto dei vigili del fuoco Ben e Maya) intenti a smascherare Opal (la trafficante di essere umani). Purtroppo, durante l’inseguimento il povero Andrew viene accoltellato da un complice della donna e dunque trasportato d’urgenza al Grey-Sloan, dove Altman e Hunt tenteranno di salvargli la vita in sala operatoria.

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio “Disperata speranza”

Oltre alla delicatissima operazione, Teddy proverà anche a parlare con Tom (ricoverato per Covid) per chiarire una volta per tutte la loro complicatissima situazione; inoltre ci sarà un ulteriore avvicinamento tra Winston e Maggie…

E mentre Jo proverà a convincere Hayes a infrangere le regole per salvare la vita di un paziente, Andrew (che lotta tra la vita e la morte) finisce sulla spiaggia-limbo dove Meredith – ricoverata nuovamente in terapia intensiva – si trova fin dalla prima puntata.

De Luca supera l’intervento e sembra stare meglio (per la gioia dei suoi colleghi e soprattutto di sua sorella Carina), ma purtroppo sopravviene una difficoltà che complica l’intera faccenda mettendo seriamente a rischio la vita del giovane medico italiano. E, mentre al Grey Sloan vige il caos più assoluto, Andrew e Meredith sono ancora sulla spiaggia delle emozioni e si godono un meraviglioso tramonto. Quando all’improvviso lui si sente chiamare da una voce di una donna. Si volta e vede la sua defunta madre…

Disperata speranza è una puntata dai toni molto drammatici con un finale sorprendente ma soprattutto commovente. In perfetto stile Grey’s Anatomy anche in questo settimo episodio (al di là della pandemia che si aggiunge prepotentemente alle varie tragedie dei protagonisti), la finalità è coinvolgere il pubblico che da sempre si immedesima nelle vicende dei suoi protagonisti.

