IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni 16 aprile: il bacio tra Irene e Rocco

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 16 aprile 2021:

Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) ancora soffrono per quanto accaduto e, nonostante lui desideri che tutto ritorni come prima, la giovane Guarnieri ancora non riesce a lasciarsi tutto alle spalle.

A causa di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) invece, i sospetti sulla contraffazione degli abiti ricadono su Irene (Francesca Del Fa) e così Armando (Pietro Genuardi) continua a tenerla d’occhio.

Rocco (Giancarlo Commare) cerca di consolare Irene e i due, inaspettatamente, si baciano!

Il colpo di scena finale vede Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) entrare al Circolo e accusare pubblicamente Umberto (Roberto Farnesi) in merito alla morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

