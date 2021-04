Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 22 aprile 2021:

Rocco (Giancarlo Commare) sembra voler continuare il corteggiamento e invita Irene (Francesca Del Fa) a cena fuori; lei però si rifiuta e continua a non dire nulla all’ignara Maria (Chiara Russo).

Armando (Pietro Genuardi) e Gloria (Lara Komar) smascherano finalmente il truffatore che sta danneggiando il Paradiso delle Signore.

Umberto (Roberto Farnesi) chiede un favore a Dante Romagnoli (Luca Bastianello) dopo le pesanti minacce di Cosimo (Alessandro Cosentini) riguardanti la sparizione di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice (Caterina Bertone) si confrontano sul futuro di Pietro (Andrea Savorelli) dopo la scuola e tra i due c’è un bellissimo momento, in cui Vittorio ringrazia la cognata per il supporto che gli sta donando in questo momento così difficile.

Marta (Gloria Radulescu) ancora non riesce ad andare avanti ed è tormentata dai suoi fantasmi: l’unico conforto e supporto in questo momento sono le braccia del suo papà Umberto (Roberto Farnesi).

