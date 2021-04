Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 3 maggio 2021:

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha sorpreso Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello) intenti a baciarsi e questo lo manda su tutte le furie: la Guarnieri tuttavia è ignara del fatto che il marito l’abbia vista e dunque non si spiega il perché del suo “strano” atteggiamento…

Maria (Chiara Russo) è venuta anche lei a scoprire del bacio tra Rocco (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa) e ci rimane molto male: per questo motivo decide di non rivolgere più la parola alla coinquilina e la bionda venere non ne comprende il motivo…

Giuseppe (Nicola Rignanese) sembra si sia riscattato agli occhi del figlio Salvatore (Emanuel Caserio), merito del doppio lavoro alla Caffetteria; intanto Gabriella (Ilaria Rossi) fa pace con Cosimo (Alessandro Cosentini) dopo la scenata al Circolo.

Marta e Vittorio sembrano non trovare un modo per ritrovarsi e stavolta Conti prende una decisione definitiva!

