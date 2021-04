BEATRICE e VITTORIO CONTI de Il paradiso delle signore / foto Pierfrancesco Bruni

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 9 aprile 2021:

Leggi anche: Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: Cosimo accusa Umberto per la morte di Achille Ravasi

Dopo essersi confidata con Salvatore (Emanuel Caserio), Gabriella (Ilaria Rossi) decide di consegnare la lettera di Arturo a suo marito Cosimo (Alessandro Cosentini) che, ovviamente, rimane senza parole!

Dora (Mariavittoria Cozzella) ha avuto un colpo di fulmine per Nino (Luca Grispini) ma sembra che questo amore sia destinato a non sbocciare…

Marcello (Pietro Masotti) non se la passa bene: la convocazione in Questura non fa presagire nulla di buono e lui mette al corrente Ludovica (Giulia Arena) della situazione.

Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) sono preoccupati per Marta (Gloria Radulescu), mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) decide di ritornare al Paradiso per confidare i suoi dispiacere ad Armando (Pietro Genuardi); un malore improvviso costringe però il direttore a ritornare a casa e, mentre lui è delirante per la febbre alta, Beatrice (Caterina Bertone) decide di chiamare Marta per tentare di risolvere la situazione.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news e anticipazioni anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)