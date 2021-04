Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021: Giuseppe Amato si sta dando molto da fare con il lavoro in caffetteria e sembra riuscire a riconquistare la fiducia di Salvatore. Maria, dopo aver appreso del bacio tra Rocco e Irene, non rivolge la parola a quest’ultima e pensa a una piccola vendetta.

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedì 27 aprile 2021

Marta, non sapendo che Vittorio ha visto il bacio intercorso tra lei e Dante, non capisce lo strano atteggiamento che ha assunto Vittorio. L’atmosfera tra i due diventa invivibile e lui prende una decisione che sembra essere definitiva. Al contrario, tra Gabriella e Cosimo sembra essere tornato un clima più sereno.

Marta ha un nuovo colloquio lavorativo con Dante, riguardo al filmato che la Sterling ha in cantiere sul Paradiso. Vittorio non vuole al momento sentir parlare di Marta e si confida con Armando, il quale ha un’idea per distrarre Conti dai suoi problemi.

Marcello vede nero riguardo al suo futuro, ma non vuole parlarne a Ludovica. Maria Puglisi decide di affrontare Irene, alla quale intanto si rivolge Rocco per un consiglio su come riconquistare proprio Maria.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Umberto spinge Vittorio a non arrendersi e a tentare di salvare il suo matrimonio con Marta; di conseguenza, Conti a malincuore cambia idea e accetta di lavorare con la Guarnieri e con Dante Romagnoli per quanto riguarda il filmato in via di produzione. Con l’aiuto delle ragazze, Rocco organizza una cena a sfondo romantico per Maria, ma le cose non vanno come auspicato.

Marcello medita una soluzione definitiva per sfuggire ai suoi problemi giudiziari e Armando sembra dargli ragione, ma intanto Ludovica apprende notizie pessime dall’avvocato: l’arresto del Barbieri potrebbe avvenire prestissimo!

Ludovica e Marcello, nonostante i problemi di quest’ultimo, appaiono sempre più uniti. Le Veneri sono felici di fronte all’idea del filmato sul Paradiso che verrà diffuso in America. Vittorio svela alla cognata Beatrice che si sta frenando per quello che concerne i suoi sentimenti nei confronti di Marta.

Maria è ancora agitata e timorosa riguardo al suo rapporto con Rocco e ne parla ad Anna. Cosimo Bergamini incontra Thomas Gallo, un investigatore che ha incaricato per rintracciare le prove che gli servono contro Umberto; Dante, però, riesce a ristabilire un equilibrio che va a favore del Guarnieri senior.

Marcello è ormai braccato dai carabinieri e medita la fuga dalla città con sempre maggiore decisione. Gabriella e Cosimo sono ormai ai minimi storici del loro rapporto: l’ossessione del Bergamini nei confronti di Umberto ha rovinato la loro storia!

La buona alchimia stabilita sul fronte professionale porta Marta e Vittorio a un riavvicinamento. Irene si accorge della tristezza di Rocco e ha un’idea per aiutare il giovane a fare di nuovo breccia nel cuore di Maria. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.