IRENE / Il paradiso delle signore

Una delle attuali vicende principali de Il paradiso delle signore 5 è la truffa ai danni del grande magazzino messa in atto dal losco Girolamo (Sergio Vespertino) con la collaborazione in loco di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese). Questa trama avrà molta importanza nelle prossime settimane, anche perché nella faccenda resterà coinvolto suo malgrado un personaggio che non c’entra proprio niente…

Proprio nei più recenti episodi già trasmessi, al Paradiso il personale del magazzino si è accorto di alcuni abiti spariti “misteriosamente” e ovviamente nessuno al momento pensa che il signor Amato possa aver avuto un ruolo attivo in quanto è successo.

Per il marito di Agnese (Antonella Attili), però, il problema si porrà nei prossimi giorni: i vestiti riappariranno nello stesso modo misterioso con cui erano scomparsi, ma verranno notati dei difetti molto strani e si inizierà a pensare a un possibile tentativo di contraffazione!

Questa, in effetti, è proprio la strada giusta su cui indagare e Giuseppe lo sa, tanto che comincerà a spaventarsi e se la prenderà con il suo socio! E così, mentre Armando Ferraris (Pietro Genuardi) vorrà seguire con attenzione quanto sta accadendo, l’Amato senior tenterà di far sì che i sospetti si concentrino su… una delle Veneri!

Eh sì. Giuseppe Amato cercherà di incastrare Irene (Francesca Del Fa) e per farlo passerà ad Armando una notizia che riguarda proprio lei: la Cipriani starebbe cercando un abito da indossare nel corso di una serata che si terrà alla Fiera. Di conseguenza, nel momento in cui Irene nasconderà un vestito, Armando sarà vicinissimo a cadere nella trappola preparata da Giuseppe e comincerà a non fidarsi più di Irene, sospettando di lei e ritenendo che la giovane possa essere la responsabile della contraffazione.

Riuscirà la Venere a trarsi d'impaccio? Di certo c'è che a cercare di consolarla penserà il buon Rocco (Giancarlo Commare)…