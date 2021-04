Come già sappiamo, con il mese di maggio si concluderanno le vicende della quinta stagione (la terza in formato quotidiano) de Il paradiso delle signore, ma al momento non è ancora facile individuare quale possa essere il finale d’annata per i vari protagonisti della fiction daily. Per molti di loro, infatti, la situazione appare ancora molto “fluida” e tra i personaggi che al momento vivono nell’incertezza c’è sicuramente Marcello (Pietro Masotti).

Nei mesi scorsi abbiamo visto il Barbieri cadere nella rete del losco “Mantovano“, da cui sembrava poi essersi finalmente liberato visto l’arresto del losco individuo. Quest’ultimo, invece, ha rimesso nei guai il nostro Marcello per via delle sue confessioni alle Forze dell’Ordine, facendo il nome del Barbieri in qualità di “spalla”.

Ora il comproprietario della Caffetteria è di nuovo nei guai e ancora di più lo sarà nelle prossime settimane, tanto che a giorni vedremo il carabiniere suo amico che lo consiglierà di costituirsi, mentre Ludovica (Giulia Arena) cercherà di aiutare Marcello rivolgendosi a un avvocato di sua conoscenza.

Ma le cose si metteranno ancora peggio e il ragazzo comincerà a temere il peggio, tanto da pensare a una soluzione drastica: quella di lasciare Milano, nonostante nel capoluogo lombardo lui abbia la vicinanza affettiva della Brancia. E intanto proprio Ludovica apprenderà dal legale la drammatica verità sul potenziale destino del suo amato!

Già, ma sarà davvero così nero il destino di Marcello? O succederà dell'altro?