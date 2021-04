Gloria Radulescu è Marta Guarnieri

A Il paradiso delle signore è emersa la verità, e la verità è costata un pugno di quelli che fanno molto male! Nella puntata di venerdì 2 aprile la vendicativa Fiorenza (Greta Oldoni) ha volontariamente detto qualcosa di troppo a Vittorio (Alessandro Tersigni), che così ha messo insieme tutti i pezzi e ha capito che tra Marta (Gloria Radulescu) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è successo qualcosa nei mesi passati…

A quel punto il dottor Conti ha affrontato Dante e lo ha picchiato, dopodiché è partito per Parigi in cerca di un confronto che però non ci sarà neanche stavolta: l’uomo ha avuto un incidente (come avrete capito dall’ultima drammatica scena dell’episodio) e ciò lo costringerà a tornare malconcio a Milano senza aver visto la consorte!

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news e anticipazioni anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Non solo: rientrato in città, Conti inizierà ad accusare dei malori sempre più frequenti che sfoceranno in una preoccupante febbre. Sarà quello il momento in cui Beatrice (Caterina Bertone) prenderà la situazione in mano e chiamerà Marta a Parigi.

Dopo la telefonata, la giovane Guarnieri capirà di dover tornare a casa e così sarà. Il suo rientro porterà dunque a quel chiarimento che tutti noi aspettiamo da tempo: Vittorio e Marta parleranno senza filtri di quanto sta accadendo al loro matrimonio e dei reciproci tradimenti che ci sono stati. Eh sì, per l’occasione emergerà anche il “ritorno di fiamma” tra Vittorio e Beatrice e quindi Marta saprà che anche da parte del marito, in verità, c’è stata qualche “scorrettezza”.

La verità, però, non risolverà tutto: i coniugi Conti, che evidentemente si amano ancora, continueranno sì a pensare l’uno all’altra ma per ora metteranno distanza tra di loro. Lei, dunque, andrà a stare a Villa Guarnieri e inoltre rivedrà per la prima volta Dante dopo il loro “flirt americano”: cosa si diranno? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.