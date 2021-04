Solo a inizio stagione sarebbe stato difficilissimo da credere: la “coppia d’oro” de Il Paradiso delle Signore è ormai in una crisi sempre più evidente sul cui esito sono ormai tanti i dubbi degli aficionados della fiction daily: ce la faranno Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) a tornare insieme?

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdi 23 aprile 2021

Diversi fan della trasmissione si stanno chiedendo in questi giorni come si chiuderanno le tante storie che si stanno svolgendo in questo periodo, tenuto conto che tra circa un mese l’annata del Paradiso terminerà. Ed è soprattutto il triangolo tra la Guarnieri, il ragionier Conti e Dante Romagnoli (Luca Bastianello) a tenere in sospeso i telespettatori, ma la prossima settimana ci sarà una svolta che indurrà a pensare che le cose si stiano mettendo male…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Andando con ordine, vedremo Marta e Vittorio ancora intenti a barcamenarsi nei loro problemi e a cercare di capire come ci sono arrivati, intanto Dante sarà sempre più deciso a conquistare il cuore della ragazza e stavolta chiederà con forza alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) di non intromettersi nella questione!

L’opera di convincimento del Romagnoli presso Marta passerà anche per l’invio di strani regali alla Villa; Conti nel frattempo tenterà di dimenticare i suoi dispiaceri dedicandosi ai nipoti e in particolare alla piccola Serena (Giulia Patrignani), che aiuterà per la preparazione di una recita scolastica.

Quando saremo arrivati alla parte finale della settimana, occhio alla puntata che chiuderà il mese di aprile: nell’episodio di venerdì 30, Vittorio avrà ormai deciso di convincere la moglie a tornare insieme a lui, ma la troverà tra le braccia di Dante… rimanendone sconvolto!!!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.