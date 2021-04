A Il paradiso delle signore, tra questa e la prossima settimana si gioca una partita molto importante per quanto riguarda la truffa dei vestiti contraffatti e le relative conseguenze, con qualcuno che – neanche a dirlo – sta per essere miseramente scoperto! Ovviamente parliamo di Giuseppe (Nicola Rignanese), che al suo rientro a Milano era sembrato intenzionato a cambiare, tanto da accettare alla fine un lavoro al Paradiso. Ma l’incontro dell’Amato senior con il suo vecchio e losco amico Girolamo (Sergio Vespertino) ha rimesso tutto in discussione.

Giuseppe infatti non ha resistito alla tentazione di un guadagno facile e ha acconsentito a collaborare a un piano disonesto in cui il suo compito era sottrarre dei capi originali a marchio Paradiso. Tali vestiti sono poi “tornati indietro”, ma ovviamente con una serie di difetti che aveva messo in luce la truffa di cui il nostro protagonista ha fatto parte.

Il signor Amato ha inizialmente cercato di sviare i sospetti facendoli convergere su Irene (Francesca Del Fa), ma in pochissimo tempo si è capito che la povera ragazza non c’entrava niente. Ora, dunque, occhio alle puntate che vedremo a breve in quanto la verità verrà fuori…

Armando (Pietro Genuardi), infatti, prima comincerà a sospettare che il vero colpevole possa essere Giuseppe e poi, insieme a Gloria Moreau (Lara Komar), capirà una volta per tutte che il responsabile è proprio il suo rivale in amore.

C’è da dire che il Ferraris non farà la spia riguardo a quanto avvenuto e per questo motivo Agnese (Antonella Attili) gli sarà grata. Intanto però la donna e Giuseppe avranno un aspro scontro in cui lui dovrà ammettere di non riuscire più a restituire i soldi avuti in prestito da Salvatore (Emanuel Caserio)!

La prossima settimana assisteremo anche al confronto in cui Salvo apprenderà direttamente dal padre quello che è successo ed è inutile dire che il ragazzo sarà delusissimo dal genitore. Quest’ultimo, tuttavia, vorrà in qualche modo rimediare al danno commesso e deciderà di lavorare di notte nel laboratorio della Caffetteria, in modo da ripagare almeno parzialmente il debito.

Giuseppe riuscirà in futuro a rimanere “sulla retta via”? In attesa di scoprirlo, c’è da dire però che Agnese e Armando faranno sempre più fatica da ora in poi a trattenere la reciproca attrazione. Ciò creerà altri problemi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.