Nel pomeriggio del 29 aprile il pubblico ha assistito a una puntata molto particolare de Il paradiso delle signore, intanto perché si è chiarito – definitivamente? – l’interesse di Rocco (Giancarlo Commare) per Maria (Chiara Russo), dopo un periodo in cui sembrava che il ragazzo fosse maggiormente interessato a Irene (Francesca Del Fa). Ma non solo: sono andate in onda delle scene particolarmente “forti” che hanno visto protagonista Cosimo (Alessandro Cosentini)!

Eh sì: anche sui social network si è parlato molto della completa perdita di controllo del Bergamini, che ha fatto una nuova e plateale scenata al Circolo e poi se l’è presa anche in privato con la moglie Gabriella (Ilaria Rossi), geloso oltremisura del rapporto di amicizia che quest’ultima ancora condivide con Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Continua dunque la parabola discendente di Cosimo, che non è stato più lo stesso dopo che la sua azienda è passata nelle mani di Umberto (Roberto Farnesi). È proprio il commendator Guarnieri il centro delle ossessioni del giovane imprenditore e così sarà ancora nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1, complice anche l’arrivo in scena di un investigatore…

Eh sì: c’è un detective (di nome Thomas Gallo) che Cosimo ha assoldato per venire a capo finalmente della questione di Umberto e di Achille Ravasi. Thomas si paleserà a breve e il Bergamini lo incontrerà per fare il punto della situazione. Ciò ovviamente lo farà ripiombare nelle sue ossessioni, che dunque non sono affatto destinate a finire!

Tutto questo porterà ad un ulteriore peggioramento del rapporto con Gabriella. Attenzione perché stiamo per assistere ad un “addolcimento” tra Cosimo e la consorte, ma durerà lo spazio di pochissimi episodi e infatti, già nella parte finale della prossima settimana, i due saranno nuovamente ai ferri corti!

Sembra insomma configurarsi un’escalation di tensione in vista degli ultimissimi appuntamenti col Paradiso che vedremo a maggio. Cosa succederà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.