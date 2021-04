DORA / Maria Vittoria Cozzella

Novità in arrivo a Il paradiso delle signore 5: ormai siamo agli ultimi due mesi di programmazione per questa stagione della fiction daily di Rai 1, ma c’è ancora qualche storia nuova in serbo e di ciò ci accorgeremo già questa settimana.

Inizieremo infatti a conoscere Nino, un ragazzo (interpretato da Luca Grispini) di cui si innamorerà follemente la “sognatrice” Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella). La ragazza è da sempre in attesa del suo grande amore e penserà di averlo trovato proprio nella new entry, che arriverà in scena tra pochissimi giorni. Ma la Venere rischia di andare incontro ad una scottatura non da poco e, infatti, le anticipazioni si affrettano a indicare che il giovane non può dare il futuro che la ragazza desidera. Come mai?

La verità la scopriremo già la prossima settimana. Inizialmente, le Veneri cercheranno di favorire la nascita della nuova coppia e così decideranno di invitare al cinema Nino, sperando di farlo avvicinare a Dora. L’uomo però si comporterà stranamente: accetterà l’invito ma, dopo la proiezione del film, scapperà via con il risultato che Dora ci resterà malissimo.

Di conseguenza, le colleghe della Vianello inizieranno a indagare su Nino, che purtroppo scopriremo essere un seminarista.

Una volta capita la situazione, le ragazze cercheranno di convincere Dora a rinunciare a quello che per forza di cose non può essere il suo “grande amore”, ma, a sorpresa, lei non vorrà saperne! Come andrà a finire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.